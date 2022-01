Weitere Abwärtsbewegungen bei Gold und Goldaktien zu erwarten

Die Fed hat ihre Worte verschärft und bereitet den Markt auf eine Zinserhöhung eher früher als später vor. Die Fed-Futures signalisierten gestern eine Wahrscheinlichkeit von 81% für eine Zinserhöhung im März.Seit Monaten habe ich darüber geschrieben und Ihnen aufgezeigt, dass der Goldpreis zu Beginn der Zinserhöhungszyklen der Fed einen bedeutenden Tiefpunkt erreicht. Wenn die Fed die Zinsen im März anhebt, wird sich der Goldpreis im Frühjahr und Sommer erholen.So sieht die Situation momentan aus. Bis März sind es noch zwei Monate, und Gold und Goldaktien verlieren in der Regel kurz vor der Zinserhöhung durch die Fed an Wert. In den zwei Monaten vor den letzten drei Zinserhöhungszyklen fiel Gold um 11%–13%, und der HUI fiel um mindestens 25%.Sollte Gold auf Tagesbasis die 1.760 $-Marke und insbesondere die 1.750 $-Marke auf Wochenbasis durchbrechen, wird es wahrscheinlich auf einen erneuten Test des Tiefs vom März 2021 zusteuern.Man beachte die reale 5-Jahres-Rendite am unteren Rand des Charts. Sie ist auf ein neues 52-Wochen-Hoch ausgebrochen. Das deckt sich mit unserem technischen Ausblick.Abgesehen von der unmittelbaren Prognose sollten wir die Entwicklung des gleitenden 40-Monats-Durchschnitts beachten, der in der gesamten Geschichte des Goldes ein wichtiger Indikator war.Der gleitende 40-Monats-Durchschnitt könnte bis Anfang März das Niveau von 1.660 $ erreichen. Ein Rückgang von 10% gegenüber dem jüngsten Höchststand von 1.830 $ würde den Goldpreis auf etwa 1.650 $ bringen. Nicht weit vom Tiefststand von 1.670 $ im Jahr 2021 entfernt gibt es eine Häufung potenzieller Ziele.Was die Goldaktien anbelangt, so sind der HUI (oben) und der GDXJ (unten) unten dargestellt. Nachdem sie an ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten und dem seitlichen Widerstand (rote Pfeile) gescheitert sind, drohen beide Indizes nun, ihre Herbsttiefs (um 225 und 37) erneut zu testen. Es gibt auch einen starken Zusammenfluss von Unterstützungen bei 206 und 34–35.Wie wir kürzlich in einem Artikel festgestellt haben: "Kurz gesagt, sollten die Metalle vor der eigentlichen Anhebung nach unten ausbrechen, ergibt sich eine sehr bullische Konstellation für das Gesamtjahr 2022."Allerdings muss man sich in eine Position bringen, aus der man davon profitieren kann, und dafür sorgen, dass man die richtigen Unternehmen kauft. Ich vermute, dass März und April eine gute Zeit sein werden, um Aktien zu kaufen, die das Potenzial haben, sich zu verfünf- oder zu verzehnfachen.Ich konzentriere mich nach wie vor darauf, qualitativ hochwertige Junioraktien zu finden, die in den nächsten Jahren das Potenzial haben, sich zu verfünf- oder zu versiebenfachen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 06. Januar 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.