WGC: Gold-ETF weltweit im Dezember und im Gesamtjahr 2021 mit Abflüssen

World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte kürzlich die neusten Daten zu den physischen Goldbeständen der weltweiten ETF. Diesen Zahlen zufolge verzeichneten die ETF im Dezember Nettoabflüsse in Höhe von 6,4 Tonnen Gold. Damit liegen die Gesamtgoldbestände per Ende des Monats bei 3.570,2 Tonnen. Im November hatten die Gold-ETF Zuflüsse verzeichnet.Die in Nordamerika gelisteten Fonds verbuchten Abflüsse in Höhe von 21,6 Tonnen im Wert von 1,214 Mrd. USD. Die Bestände der europäischen Fonds erhöhten sich indes um 8,3 Tonnen im Wert von 478 Mio. USD.Die in Asien gelisteten Fonds verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 8,1 Tonnen im Wert von 464 Mio. USD, während die Fonds sonstiger Regionen ihre Goldbestände um 1,2 Tonnen im Wert von 68 Millionen USD reduzierten.Im Gesamtjahr 2021 gingen die Goldbeständen der weltweiten ETF um 173,3 Tonnen im Wert von 9,125 Mrd. USD zurück.© Redaktion GoldSeiten.de