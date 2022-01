Öl-Fundamentaldaten sind noch immer bullisch, aber...

Der Ölfuturesmarkt befindet sich weiterhin in einer starken Backwardation. Die Tatsache, dass die Kurve der Ölterminkontrakte nach wie vor steil nach unten verläuft (d. h. die Preise der näheren Kontrakte liegen deutlich über denen der späteren Kontrakte), deutet darauf hin, dass die physische Versorgungslage nach wie vor "knapp" ist. Darüber hinaus wird das Ölangebot wahrscheinlich zumindest in den nächsten zwei Monaten aufgrund der Erdgasknappheit in Europa und der daraus resultierenden Notwendigkeit, einen Ersatzbrennstoff für die Stromerzeugung zu finden, etwas knapp bleiben.Dies deutet darauf hin, dass der Ölpreis seinen mehrmonatigen Tiefpunkt erreicht hat, als er Anfang Dezember auf die niedrigen 60-USD-Marken fiel. Gleichzeitig deuten makroökonomische Überlegungen und die Beziehungen zwischen den Märkten darauf hin, dass der Höchststand vom Oktober 2021 in der Nähe von 85 US-Dollar die mittelfristige Variante war (ein Höchststand, der mindestens sechs Monate lang hält).Was den makroökonomischen Hintergrund anbelangt, so tendierten die Inflationserwartungen noch vor zwei Monaten nach oben, und die Renditekurve hatte noch nicht bestätigt, dass sie nicht mehr steiler, sondern flacher wird. Inzwischen gibt es jedoch Hinweise darauf, dass die Inflationserwartungen im November 2021 ihren Höchststand erreicht haben, und die Renditekurve bestätigt eine Trendumkehr. Beide Veränderungen beseitigen die makroökonomische Unterstützung für Rohstoffe, einschließlich Öl.Außerdem gibt es erste Anzeichen für sinkende Wachstumserwartungen. Es ist noch zu früh, aber wir betrachten die jüngste Entwicklung des XLY/XLP-Verhältnisses als einen "Schuss vor den Bug." Zur Erläuterung hier, was wir am 27. Oktober über das XLY/XLP-Verhältnis geschrieben haben:"Die Wertentwicklung des zyklischen Konsumgüter-ETF (XLY) im Verhältnis zur Wertentwicklung des Basiskonsumgüter-ETF (XLP) ist ein guter Indikator dafür, ob die Aktienmarktteilnehmer als Gruppe Wachstum oder Sicherheit bevorzugen.Wenn das XLY/XLP-Verhältnis einen Aufwärtstrend aufweist, deutet dies darauf hin, dass der Markt in Richtung Wachstum tendiert, und wenn das XLY/XLP-Verhältnis einen Abwärtstrend aufweist, bedeutet dies, dass der Markt in Richtung Sicherheit tendiert. Wenn dieses Verhältnis eine Trendumkehr signalisiert, indem es über ein früheres Hoch oder unter ein früheres Tief ausbricht, ist es daher eine nützliche Information."Bis Ende November befand sich das XLY/XLP-Verhältnis in einem klaren Aufwärtstrend, der darauf hindeutete, dass die Finanzwelt auf Wachstum ausgerichtet war. Eine Trendumkehr nach unten hat sich noch nicht bestätigt, aber es ist weit genug gefallen, um den Ausbruch nach oben im Oktober zu negieren.Was die Beziehungen zwischen den Märkten betrifft, so sticht die Divergenz zwischen dem Ölpreis und dem kanadischen Dollar (CAD) hervor. Der folgende Chart zeigt, dass die Divergenz durch die Omicron-Minipanik Ende November, die den Ölpreis von der Mitte der 70-USD-Marke auf die 60-USD-Marke abstürzen ließ, deutlich geringer geworden ist, aber sie wurde nicht beseitigt. Wir stellen insbesondere fest, dass sich der Ölpreis im Dezember von seinem Augusttief aus nach oben bewegte, während der CAD ein neues Jahrestief erreichte.Die Kombination der verschiedenen Einflüsse deutet darauf hin, dass sich der Ölpreis in den nächsten zwei Monaten zwischen der Mitte der 60- und der unteren 80-US-Dollar-Marke bewegen wird. Was danach passiert, wird von makroökonomischen und angebotsseitigen Entwicklungen abhängen, die noch nicht absehbar sind.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 10. Januar 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.