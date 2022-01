Perth Mint: Münz- & Barrenverkäufe im Dezember 2021

© Perth Mint

Die australische Prägestätte Perth Mint hat kürzlich die Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion im Dezember 2021 veröffentlicht. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum November bei den Goldverkäufen ein starker Rückgang, bei den Silberverkäufen wurde dagegen ein deutlicher Anstieg verzeichnet.Im November hatte die Perth Mint 115.872 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im Dezember ein Rückgang auf 54.861 Unzen Gold. Im Dezember 2020 hatten die Goldverkäufe bei 76.804 Unzen gelegen.Die Silberverkäufe verzeichneten im Monatsvergleich indes ein starkes: Im November hatten sich diese auf 1.530.598 Unzen belaufen und erreichten im Dezember 1.733.293 Unzen. Im Dezember 2020 hatten sich die Silberverkäufe auf 941.767 Unzen belaufen.Im Gesamtjahr 2021 verkaufte die Perth Mint 1.050.242 Unzen Gold, die höchsten Verkäufe in einem Kalenderjahr in den letzten zehn Jahren. Der Silberabsatz wird mit über 19 Mio. Unzen Silber angegeben.© Redaktion GoldSeiten.de