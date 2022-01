Tapering der Fed wird scheitern  Marc Faber

Wall Street Silver veröffentlichte am Wochenende eine Interview mit Dr. Marc Faber. Der auch als "Dr. Doom" bekannte Ökonom spricht darin über die jüngsten Ereignisse an den Märkten, über die Zentralbanken, die Entwicklung der Zinssätze sowie die Regierungspolitik.Ein weiteres Thema das Gesprächs sind die Edelmetalle und warum sich diese nicht so entwickeln, wie man es in dieser Art von Markt erwarten würde. Faber sei sehr erstaunt darüber, das Gold, Silber und Platin, die allesamt als Wertspeicher fungieren, sich nicht auf einem deutlich höheren Niveau befinden.Er gehe zudem davon aus, dass die Fed eingreifen werde, sollte der Aktienmarkt 10 oder 20 Prozent zurückgehen. Tapering werde dann nicht mehr zur Diskussion stehen.Er rät erneut dazu, die eigene Zentralbank zu sein und physische Edelmetalle zu halten. Der Marktexperte rechne damit, dass ein Ausbruch des Goldpreises nach oben bevorstehe.© Redaktion GoldSeiten.de