Rock Tech Lithium Inc. beruft Markus Brügmann als neuen CEO

10. Januar 2022, Vancouver - Beim deutsch-kanadischen Unternehmen Rock Tech Lithium wird Markus Brügmann zum 10. Januar 2022 den Posten des Chief Executive Officers (CEO) übernehmen.Brügmann hat zuvor jahrelang bei großen internationalen Konzernen wie Mitsubishi Power und ABB gearbeitet und dort globale Geschäftseinheiten aufgebaut und geführt. Er bringt Erfahrungen aus dem Anlagenbau, Erneuerbare Energien, Batterieanwendungen und Wasserstoff mit ins Unternehmen.Bei Rock Tech Lithium soll er nun als CEO maßgeblich den geplanten Bau der Lithiumhydroxid-Konverter in Europa und Kanada umsetzen, die Recycling- und Nachhaltigkeitsstrategien erweitern und vorantreiben sowie die Erschließung des Lithium-Vorkommens im kanadischen Ontario steuern.Der erste europäische Lithiumhydroxid-Konverter soll im brandenburgischen Guben errichtet werden. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 470 Millionen Euro. Brügmann folgt auf Dirk Harbecke, der die CEO-Position im April vorübergehend zusätzlich zu seinem Posten als Chairman eingenommen hatte und sich jetzt wieder vollständig auf seine Aufgaben als Executive Chairman konzentriert.Sowohl bei der Förderung des Lithiums in Kanada als auch bei der Weiterverarbeitung zu Lithiumhydroxid in Deutschland wird Rock Tech Lithium nachhaltige Konzepte unter anderem mit Einbindung von Erneuerbaren Energien umsetzen. Dazu hat das Unternehmen zusammen mit dem Deutschen Lithium-Institut eine Zero-Waste-Strategie entwickelt.Brügmann ist bei Rock Tech Lithium bereits seit Anfang November 2021 als Head of Operations und Berater des Chairmans tätig. Zu seiner Ernennung zum CEO meinte Dirk Harbecke, Chairman bei Rock Tech Lithium: Ich freue mich riesig darauf, zusammen mit Markus die Umsetzung unserer Strategie weiter zu beschleunigen und unser Unternehmen in den Zukunftsbereichen Nachhaltigkeit und Recycling zu positionieren. Mit seiner umfangreichen Erfahrung aus großen Industriekonzernen bringt er genau das Know-how und die Kontakte mit, die wir jetzt bei Rock Tech Lithium zur Erzielung der nächsten Meilensteine benötigten.Wolfgang Böhm, Investors und Public RelationsTelefon: +49 30 44 33 61 33Mobil: +49 172 87 47 617Email: wboehm.ext@rocktechlithium.com