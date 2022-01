Das Schiff des Theseus ist ein altes philosophisches Gedankenexperiment. Es stellt eine Frage zur Identität. Angenommen, man ersetzt alle Bretter eines Schiffes durch neue - ist es dann noch dasselbe Schiff? Wir werden nicht versuchen, dieses Jahrtausende alte Paradoxon zu lösen. Stattdessen werden wir ein weiteres Element hinzufügen und es mit dem Geldsystem verknüpfen. Das zusätzliche Element ist, was passiert, wenn die Ersatzbretter in irgendeiner Weise verfälscht sind. Das heißt, jedes neue Brett ist verformt oder geschwächt oder anderweitig unbrauchbar.Es sollte klar sein, dass das Ersetzen von Brettern durch ungesundes Holz die Realität nicht verändert, sondern nur das Schiff. Es beseitigt keine Zwänge wie die Notwendigkeit, wasserdicht zu sein. Es macht nichts besser, sondern fügt nur neue Schwachstellen hinzu. Nennen wir dieses neue Schiff, bei dem alle ursprünglichen Bretter durch diese verfälschten Bretter ersetzt wurden, das Zombie-Schiff des Theseus. Es sieht aus wie das Schiff des Theseus. Es funktioniert jedoch nicht wie dieses. Es wurde so manipuliert, dass es auf eine andere Art und Weise funktioniert, nämlich um die Seeleute einzulullen, damit sie aufs Meer hinausfahren, wo ein Sturm sie ertränken wird.Was hat dies nun mit dem Geldsystem und der Währung zu tun? Es gab einen jahrhundertelangen Prozess des Austauschs wichtiger Gremien. Lassen Sie uns die wichtigsten Änderungen hervorheben.Bei der Gründung Amerikas gab es das ursprüngliche Schiff des Theseus. Man hatte das Recht, sein Gold zu hinterlegen (Silber lassen wir außen vor, da dies die Geschichte etwas verkompliziert) und dafür eine Banknote zu erhalten. Oder man konnte sein Gold behalten, wenn einem die Bedingungen nicht gefielen. Man hatte das Recht, den Schein einzulösen und sein Gold zurückzubekommen. Wenn eine Bank dieser Verpflichtung nicht nachkommen konnte, wurden ihre Vermögenswerte verkauft und die Einleger entschädigt. Danach wurde jede Klasse in der Kapitalstruktur zurückgezahlt, bis das Geld (Gold) ausging.Natürlich hat die Bank das Gold nicht einfach in einen Tresorraum gelegt. Eine Bank ist kein Lagerhaus. Sie investierte das Gold in sichere, kurzfristige Vermögenswerte wie Real Bills. Wenn die Bank 100 Unzen Banknoten ausstehen hatte - ihre Verbindlichkeiten - dann hatte sie mindestens 100 Unzen Gold und Banknoten. Die Bank verdiente Gold mit ihrem Portfolio an Banknoten. Auf Banknoten zahlte sie nichts.Die Ausgabe von Banknoten war also ein einfaches und rentables Geschäft, vorausgesetzt, die Bank achtete auf ihr Kreditrisiko und die Fälligkeit ihrer Vermögenswerte. Wechsel wurden innerhalb von 90 Tagen oder weniger fällig. 10-jährige Anleihen boten höhere Zinssätze, wurden aber nicht rechtzeitig fällig, um Rückzahlungen zu leisten.Im 19. Jahrhundert verlangten zunächst die Regierungen der Bundesstaaten und dann die Bundesregierung, dass die Emittenten von Banknoten diese mit Staatsanleihen decken mussten. Die Regierungen der Bundesstaaten neigten dazu, ihre Schulden nicht zu begleichen, was zu Bankinsolvenzen führte.Die Bundesregierung geriet nicht in Verzug, aber als sie nach dem Bürgerkrieg ihre Schulden abbaute, zwang sie die Emittenten von Schuldverschreibungen, die Anzahl der ausstehenden Schuldverschreibungen zu verringern (was weitere Folgen hatte, die nicht Gegenstand dieses Artikels sind). Nach außen hin änderte sich nichts. Man konnte Gold einzahlen und einlösen. Aber innerhalb des Bankensystems wurden einige Eichenbretter durch knorriges Kiefernholz ersetzt.Im Jahr 1913 wurde die Federal Reserve gegründet, die das Monopol auf die Ausgabe von Banknoten besaß. Die Fed war Kreditgeber der letzten Instanz, Manipulator der Zinssätze, Verursacher des moralischen Risikos und Politiker der Kreditvergabe. Obwohl ihre Banknoten immer noch mit Gold einlösbar waren, hatte sich etwas Grundlegendes geändert. Es war, als hätte man den Kiel des Schiffes durch von Termiten zernagte Hölzer ersetzt.Zwanzig Jahre später erklärte Präsident Roosevelt, dass Banknoten und Bankeinlagen nicht mehr in Gold einlösbar seien. Die Sparer wurden entmündigt, da sie nicht mehr die Wahl hatten, ob sie Geld oder Anleihen halten wollten. Geld wurde illegal. An diesem Punkt müssen wir innehalten und uns fragen, ob durch diese Korruption des Systems irgendwelche Zwänge gelockert wurden. Vor 1933 war Geld eindeutig Gold, und eine Banknote war eindeutig ein Zahlungsversprechen (wir haben über eine Eisenbahnanleihe aus dem Jahr 1905 geschrieben, die auf ihrer Vorderseite erklärte, dass sie in der "Goldmünze der Vereinigten Staaten von Amerika" zahlbar ist).