Interview WallStreetSilver & SRSrocco Report: CPM Group irreführend über sinkende Silbererzgehalte und die Erschöpfung der Reserven?

Ich habe mit Jim und Ivan von WallStreetSilver über die irreführenden Aussagen der CPM Group zu den sinkenden Erzgehalten und der Erschöpfung der Ressourcen in der Branche der primären Silberproduzenten gesprochen. Es scheint, als glaube die CPM Group, dass sich die Silberförderer aufgrund der höheren Preise freiwillig für niedrigere Erzgehalte entschieden hätten, während ironischerweise genau das Gegenteil der Fall ist.Die Branche der primären Silberproduzenten "beschließt" NICHT, zu niedrigeren Erzgehalten überzugehen, weil der Silberpreis in den letzten 10–15 Jahren gestiegen ist. Vielmehr preist der Markt Silber höher ein, weil die Erzgehalte sinken und die Ressourcen erschöpft sind. Es sieht so aus, als ob die CPM Group die Sache falsch verstanden hat.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 10. Januar 2022 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.