TD Securities: Gold zunächst mit Luft nach oben

TD Securities äußerte sich jüngst zur Entwicklung der Goldpreise. Demnach gehen die Analysten davon aus, dass Gold trotz der hawkishen Fed-Prognose für 2022 zunächst Preisanstiege verzeichnen könnte. Dies berichtet FXStreet Zur Preisperformance im Jahr 2021 erklärt TDS: "Gold verzeichnete im Jahr 2021 eine gemischte und sehr volatile Entwicklung; es stieg in den ersten Tagen des Jahres 2021 auf einen Höchststand von knapp 1.960 $/oz, dann auf einen Tiefststand von 1.677 $/oz im Spätsommer, gefolgt von einer Erholung auf fast 1.875 $/oz Mitte November, bevor es bis Mitte Dezember auf 1.750 $/oz fiel.""Die Entwicklung der realen Zinssätze, die von den Inflationserwartungen, den nominalen Zinssätzen und den Signalen der Fed-Politik bestimmt wurde, führte zu diesem Wandel," glauben die Analysten.Zur jüngsten Entwicklung heißt es wie folgt: "In Anbetracht dieses Rahmens und der Tatsache, dass einige Goldmarktteilnehmer eine Anhebung der Leitzinsen durch die Fed bereits im März und die Möglichkeit einer vorzeitigen Bilanzverkürzung in diesem Jahr einpreisen, führte die derzeitige Voreingenommenheit der Anleger zu aufgeblähten Short-Positionen und hielt die Preise bei etwa 1.790 $/oz."Zunächst sei aber Luft nach oben: Auch wenn die US-Notenbank auf dem besten Weg sei, die Zinsen zu erhöhen, werde sie auch weiterhin eine expansive Geldpolitik betreiben, so TDS. Die Zentralbanken dürften zudem weiterhin Gold kaufen, während die Anleger angesichts eines höheren Risikos der Aktienmarktvolatilität nach einer Diversifizierung suchen. Dies deute darauf hin, dass die relative Short-Positionierung der Goldspekulanten das gelbe Metall in den ersten Monaten des Jahres 2022 noch auf das Niveau um 1.850 $/oz steigen lassen könnte.Trotzdem rechnen die Analysten damit, dass Gold über weite Strecken des zweiten Halbjahres 2022 im mittleren Bereich der 1.600 $-Marke handeln wird.© Redaktion GoldSeiten.de