Gratomic Inc.: Update zur Inbetriebnahme der Grafitaufbereitungsanlage Aukam

Toronto, 11. Januar 2021 - Gratomic Inc. (Gratomic, GRAT oder das Unternehmen) (TSXV: GRAT) (OCQX: CBULF) (FWB: CB82) gibt die laufende Inbetriebnahme mehrerer wichtiger Ausrüstungsgegenstände in Vorbereitung auf die endgültige Inbetriebnahme der Mahl-, Flotations- und Trocknungskreisläufe bekannt. Die Montage des Produkteindickers wurde abgeschlossen, einschließlich der Auskleidung der Tankinnenwände mit einer abriebfesten Beschichtung. Die Inbetriebnahme dieser Anlage umfasst den Betrieb des Rechens, um sicherzustellen, dass die Drehbewegung eindeutig ist und auf die Geschwindigkeitssteuerung anspricht.Die Schüttelrutsche wurde installiert und ist bereit für die Kalibrierung. Sie speist den Stollenförderer Nummer fünf, der den vor Kurzem installierten und in Betrieb genommenen Vorratsbehälter der Stabmühle beschickt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Band ordnungsgemäß montiert ist, sich störungsfrei bewegt und auf die Steuerung reagiert. Bandförderer Nummer sechs und seine Vibrationsplatte, die vom Vorratsbehälter zum Beschickungstrichter der Stabmühle führt, sind bereit für den Test.Zur Vorbereitung der nächsten Phase der Nassinbetriebnahme wird derzeit das Material aus den historischen Halden zur Beschickungsstation neben dem Siebrost, der die kleineren Grafitbrocken von den größeren Brocken trennt, umgelagert. Bei diesem Prozess wird das Material durch den Einlass in den ersten Abschnitt des Kreislaufs geleitet und durchläuft den gesamten Kreislauf vom Anfang bis zum Ende des Systems.HIER finden Sie Videomaterial über den Fortschritt der Inbetriebnahme.Armando Farhate, COO & Head of Graphite Marketing and Sales, sagt: Unser Aukam-Bauteam hat trotz Widrigkeiten Durchhaltevermögen bewiesen. Selbst während der Feiertage haben sie nicht aufgehört, Wege zu finden, unser Projekt voranzutreiben und uns einen Vorsprung zu verschaffen.Von Anfang an hat das Unternehmen kreative Ansätze für den Abbau und die Exploration entwickelt. In den letzten 18 Monaten hat unser Team in Namibia weiterhin große Fortschritte in Richtung Projektabschluss gemacht. Ihre außergewöhnliche Leistung hat uns während der gesamten Bau- und Inbetriebnahmephasen auf Kurs gehalten, sagt Arno Brand, CEO & President. Gratomic Inc. konzentriert sich auf die Einführung eines außergewöhnlichen Anodenmaterials in die globalen Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Gratomic bleibt seinen Wurzeln als Explorations- und Bergbauunternehmen treu und strebt an, 2022 die volle Betriebskapazität seines Aukam-Graphitprojekts zu erreichen und setzt die Diversifizierung seiner Aktiva zu einem multinationalen Unternehmen mit verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt fort. Große Mengen der von Natur aus hochwertigem Graphitadern wurden zu Testzwecken verschifft, um seine Eignung als Anodenmaterial zu bestätigen. Gratomic ist zuversichtlich, dass die Ergebnisse einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil in seinem gewünschten Zielmarkt bieten werden.Die jüngste Kooperationsvereinbarung des Unternehmens mit Forge Nano hat die Entwicklungen an seiner Graphit-Finalisierungsphase für die Mikronisierung, Sphäronisierung und die patentierte ALD-Beschichtung seines Aukam-Ader-Graphits für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien vorangetrieben. Forge Nano ist weltweit führend in der Oberflächentechnik und Präzisions-Nanobeschichtungstechnologie mit Atomic LayerDeposition.Arno Brand unter abrand@gratomic.ca oder 416 561-4095 