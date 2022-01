Surge Copper durchteuft 52 m mit 0,7% Kupferäquivalent von 8 m Tiefe, darunter 20 m mit 1,5% Kupferäquivalent

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse für ausgewählte Bohrlöcher Bohrloch Bohrung Von (m): Bis (m): Breite (m)1 Cu Äq (%)2 Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) S21-283 62 74 12 0,25 0,18 0,03 4,6 S21-284 120 124 4 0,28 0,11 0,08 9,8 S21-285 56 66 10 1,01 0,73 0,06 20,9 S21-285 76 94 18 0,54 0,42 0,02 9,9 einschließlich 88 92 4 1,22 0,94 0,03 24,0 S21-287 76 94 18 0,28 0,14 0,12 3,5 S21-289 14 20 6 0,33 0,22 0,06 4,7 S21-293 36 42 6 0,47 0,09 0,40 2,9 S21-294 18 60 42 0,87 0,62 0,09 16,9 einschließlich 20 40 20 1,65 1,17 0,16 32,1 S21-294 142 160 18 0,30 0,19 0,05 6,0 S21-295 8 60 52 0,71 0,51 0,04 15,1 einschließlich 10 30 20 1,53 1,09 0,10 33,1 S21-296 18 54 36 0,83 0,62 0,04 16,5 einschließlich 24 42 18 1,03 0,78 0,03 20,9 S21-298 80 110 30 0,98 0,73 0,03 21,2 einschließlich 90 110 20 1,36 1,04 0,03 27,8

VANCOUVER, 13. Januar 2022 - Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" oder das "Unternehmen") freut sich, zusätzliche Untersuchungsergebnisse von mehreren Ressourcendefinitions- und Explorationsbohrungen auf der zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Ootsa in British Columbia bekannt zu geben. Die Brekzienzone Seel befindet sich 200 Meter nördlich der Lagerstätte East Seel und weist eine hochgradige Kupfer- und Silbermineralisierung auf, die sich von der Oberfläche entlang einer Reihe steil abfallender brekziöser Zonen erstreckt. Die Bohrungen während des Sommerprogramms 2021 stießen auf diese Art von Brekzienmineralisierung in einem Stepout im Norden und Westen der bekannten Zone, und diese Pressemitteilung enthält die zweite Ergebnisreihe der Folgebohrungen in diesem Gebiet. Die ersten Ergebnisse wurden am 7. Dezember 2021 veröffentlicht.- Bohrung S21-294 durchteufte 42 Meter mit einem Gehalt von 0,87% Kupferäquivalent in einer Tiefe von 18 Metern, einschließlich 20 Meter mit einem Gehalt von 1,65% Kupferäquivalent.- Bohrung S21-295 durchteufte 52 Meter mit einem Gehalt von 0,71% Kupferäquivalent in einer Tiefe von 18 Metern, einschließlich 20 Meter mit einem Gehalt von 1,53% Kupferäquivalent.- Bohrung S21-296 durchteufte 36 Meter mit einem Gehalt von 0,83% Kupferäquivalent in einer Tiefe von 18 Metern, einschließlich 18 Meter mit einem Gehalt von 1,03% Kupferäquivalent.- Die Bohrlöcher S21-294, 295 und 296 wurden in derselben Anordnung gebohrt, sind jedoch in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet und fächern sich quer zur Streichrichtung der Zone auf, was auf eine gute Kontinuität mit hohem Gehalt im zentralen Teil des Systems der Brekzienzone hinweist.- Bohrloch S21-298 durchteufte 30 Meter mit einem Kupferäquivalentgehalt von 0,98% in 80 Metern Tiefe im Bohrloch, einschließlich 20 Meter mit einem Kupferäquivalentgehalt von 1,36 %, erstreckte sich in der Tiefe über das bekannte Ressourcengebiet des Hauptkörpers der Brekzien von Seel und öffnete möglicherweise die Zone für eine weitere Erweiterung bei TiefeDie Analyseergebnisse für 15 Bohrlöcher der Brekzienzone Seel, einschließlich der Bohrlöcher S21-283 bis 291 und S21-293 bis 298, liegen vor. Wesentliche Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Die Bohrlochstandorte und -ausrichtungen sind auf der Bohrlochkarte dargestellt. Ausgewählte Bohrlöcher sind auf dem langen Abschnitt und den Querschnitten unten dargestellt.Die Bohrlöcher S21-294, 295 und 296 wurden von einem ähnlichen Standort aus gebohrt, aber in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgerichtet. Alle durchteuften eine starke Brekzienmineralisierung, die eine gute Kontinuität im zentralen Teil der Zone zeigt (siehe langen Abschnitt in Abbildung 2 unten). Bohrloch S21-294 durchteufte 42 Meter mit einem Gehalt von 0,62 % Kupfer und 16,9 g/t Silber (0,87 % Kupferäquivalent) in 18 Metern Tiefe, einschließlich 20 Meter mit einem Gehalt von 1,17 % Kupfer und 32,1 g/t Silber (1,65 % Kupferäquivalent). Bohrloch S21-295 durchteufte 52 Meter mit einem Gehalt von 0,51 % Kupfer und 15,1 g/t Silber (0,71 % Kupferäquivalent) in 8 Metern Tiefe, einschließlich 20 Meter mit einem Gehalt von 1,09 % Kupfer und 33,1 g/t Silber (1,53 % Kupferäquivalent). Bohrloch S21-296 durchteufte 36 Meter mit einem Gehalt von 0,62 % Kupfer und 16,5 g/t Silber (0,83 % Kupferäquivalent) in 18 Metern Tiefe, einschließlich 18 Meter mit einem Gehalt von 0,78 % Kupfer und 20,9 g/t Silber (1,03 % Kupferäquivalent).Bohrloch S21-285 wurde etwa 50 Meter östlich von Bohrloch S21-281 gebohrt (siehe Pressemitteilung vom 7. Dezember 2021) und in Richtung Westen gebohrt, wobei Bohrloch S21-281 unterquert wurde, und durchteufte 10 Meter mit einem Gehalt von 0,73 % Kupfer und 20,9 g/t Silber (1,01 % Kupferäquivalent) aus 56 Metern Bohrloch und 18 Metern mit einem Gehalt von 0,42 % Kupfer und 9,9 g/t Silber (0,54 % Kupferäquivalent) aus 76 Metern Bohrloch, einschließlich 4 Metern mit einem Gehalt von 0,94 % Kupfer und 24 g/t Silber (1,22 % Kupferäquivalent), was eine Beständigkeit in der Tiefe in diesem Gebiet belegt (siehe Abschnitt B3-B3' in Abbildung 3 unten).Bohrloch S21-298 wurde in der äußersten östlichen Ausdehnung des Gebiets gebohrt und das historische Bohrloch S06-42 im Hauptressourcengebiet der Brekzienzone Seel durchteuft (siehe Abschnitt B5-B5' in Abbildung 4). Dieses Bohrloch durchteufte 30 Meter mit einem Gehalt von 0,73 % Kupfer und 21,2 g/t Silber (0,98 % Kupferäquivalent) in 80 Metern Tiefe, einschließlich 20 Meter mit einem Gehalt von 1,04 % Kupfer und 27,8 g/t Silber (1,36 % Kupferäquivalent), was eine Kontinuität in der Tiefe in diesem Gebiet belegt und möglicherweise die Zone für eine weitere Erweiterung in der Tiefe öffnet.Die Bohrlöcher S21-286, 288, 290, 291 und 297 waren alle schräg zum Neigungs- oder Streichenwinkel der vorherrschenden Ausrichtung der Zone ausgerichtet und testeten daher nicht direkt die Brekzienhauptzone und durchteuften keine bedeutende Mineralisierung.Die Brekzie Seel ist ein nahezu vertikaler bis steil nach Süden abfallender Brekzienkörper mit einer Mächtigkeit von 25 bis 50 Metern, der sich bis in eine Tiefe von mehr als 100 Metern unter der Oberfläche erstreckt und eine bekannte Streichenlänge von etwa 300 Metern aufweist. Kleinere parallele und unregelmäßige Brekzienkörper umgeben die Hauptzone lokal. Diese ersten Bohrergebnisse zeigen ein Potenzial, die oberflächennahe hochgradige Mineralisierung weit über die Zone der historischen Bohrungen hinaus erheblich zu erweitern. Das Gebiet wird derzeit auf sein Potenzial als hochgradige Anfangsgrube untersucht.Die Ergebnisse von 20 weiteren Bohrlöchern, die Explorationsziele in der Nähe der Lagerstätten Seel und Ox testen, einschließlich der Brekzienzone Seel, stehen noch aus. Weitere neun Kernbohrlöcher aus dem Bohrprogramm 2021 des Unternehmens bei Berg stehen ebenfalls aus.