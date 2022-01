World Gold Council: Ausblick für 2022

Heute veröffentlichte der World Gold Council (WGC) seinen Bericht zur Goldprognose für 2022. Allgemein erwartet der WGC, dass der Goldpreis 2022 einer ähnlichen Dynamik ausgesetzt sein könnte wie im vergangenen Jahr: Konkurrierende Kräfte könnten seine Entwicklung unterstützen bzw. bremsen.Kurzfristig dürfte der Goldpreis wahrscheinlich auf die realen Zinssätze reagieren, je nachdem, wie schnell die globalen Zentralbanken ihre Geldpolitik straffen und wie effektiv sie die Inflation kontrollieren, so der Branchendienst. Zinserhöhungen könnten also einen Gegenwind für den Goldpreis bedeuten, doch die Geschichte habe geszeigt, dass ihre Wirkung begrenzt sein dürfte.Weiterhin werden eine erhöhte Inflation und Marktrücksetzer die Nachfrage nach Gold zur Absicherung laut dem WGC voraussichtlich aufrechterhalten. Zusätzliche Unterstützung könnte die Nachfrage der Zentralbanken sowie die Nachfrage nach Goldschmuck bieten.Den vollständigen Bericht des WGCs können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de