Könnte 2022 das Jahr des Marktzusammenbruchs sein?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Todd "Bubba" Horwitz, dem Gründer von bubbatrading.com, über dessen Prognosen für das Jahr 2022."Diese Wirtschaft ist so schwach, wie sie überhaupt nur sein kann," erklärt der Marktstratege in dem Gespräch. Er ist der Meinung, dass die Wirtschaft und die Märkte in "großen Schwierigkeiten" sind.Weiterhin wäre er nicht überrascht, wenn 2022 das Jahr des großen Zusammenbruchs und eine Wiederholung von 2008 wäre, denn 50% der Banken könnten einen "echten Stresstest" nicht bestehen, wenn er heute durchgeführt würde.Horwitz sieht für Kryptowährungen durchaus eine Zukunft, aber sie könnten Gold niemals ersetzen. Sie müssten vielmehr als eine eigene Anlageklasse betrachtet werden.Er selbst kaufe weiterhin regelmäßig physisches Gold und Silber, obwohl der bei den Papier-Trades aktuell short sei.© Redaktion GoldSeiten.de