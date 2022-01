Kutcho Copper Corp.: Unternehmens-Update

Vancouver, 13. Januar 2022 - Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) ("Kutcho Copper" oder das "Unternehmen") freut sich, einen Rückblick auf die Errungenschaften des Jahres 2021 und einen Ausblick auf die für 2022 geplanten nächsten Schritte bei seinem hochgradigen Kupfer-Zink-Erschließungsprojekt im Nordwesten von British Columbia zu geben."Das Jahr 2021 war ein entscheidendes Jahr für das Unternehmen, in dem mehrere grundlegende Erfolge erzielt wurden, vor allem der Abschluss unserer Machbarkeitsstudie.", sagte Vince Sorace, President & CEO von Kutcho Copper. "Wir gehen davon aus, dass 2022 ein weiteres aufregendes Jahr für das Unternehmen sein wird, da wir mit einem hochgradigen, kostengünstigen Erschließungsprojekt im Machbarkeitsstadium in einer Tier-1-Jurisdiktion, die von einem florierenden Kupfermarkt unterstützt wird, einzigartig positioniert sind. Wir werden die Genehmigung des Projekts weiter vorantreiben und gleichzeitig eine Reihe von wertsteigernden und strategischen Möglichkeiten evaluieren, die sich uns auf unserem Weg zu einer positiven Bauentscheidung bereits bieten. Wir sind der Ansicht, dass Kutcho Copper angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung im Verhältnis zum robusten Charakter des Projekts und den starken Aussichten für Kupfer eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt."- Machbarkeitsprojekt im Norden von British Columbia, Kanada, einer der sichersten Bergbauregionen der Welt mit produzierenden Minen in der Region, darunter Brucejack (Pretium) und Red Chris (NewCrest/Imperial Metals). Der Verweis auf nahegelegene produzierende Minen dient nur zu Informationszwecken, und es gibt keine Zusicherungen, dass das Projekt Kutcho ähnliche Ergebnisse erzielen wird oder dass es zu einer aktiven Mine wird.- Starke finanzielle Unterstützung - Wheaton Precious Metals wird mit einem Finanzierungspaket von über 100 Millionen C$ sich engagieren.- Vorhandene Infrastruktur - Feldlager und Landebahn vor Ort; 120 km ganzjährige Bodenzufahrt, die zu einer Transportstraße ausgebaut werden soll; bestehende Konzentrat-Exportanlagen im Umkreis von 400 km auf einer asphaltierten Autobahn und sanftes Gelände, das die baulichen Herausforderungen reduziert.- Projekt zur Minimierung und Vermeidung von Umweltauswirkungen, einschließlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen, der Verfüllung des Tagebaus, der Vermeidung von fischreichen Bächen, der Aufbereitung des Grubenwassers u. a.- Definiertes Genehmigungsverfahren - transparentes und vorgeschriebenes Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung in British-Columbia, das die First Nations, die lokalen Interessengruppen und die Regierung unterstützt.- Explorationspotenzial - einschließlich des Potenzials, bestehende abgeleitete Ressourcen in angezeigte Ressourcen umzuwandeln, der potenziellen Erweiterung abgeleiteter Ressourcen und des Potenzials für Blue Sky Green Fields/regionale Exploration.- Abschluss einer Machbarkeitsstudie, die einen Nettogegenwartswert nach Steuern bei einem 7% Abzinsungssatz von 613 Millionen $ und einen internen Zinsfuß von 30 % (bei 4,00 U$/lb Kupfer) Basierend auf der Machbarkeitsstudie 2021 (FS), die als Ganzes zu lesen ist und deren Abschnitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden sollten. Die Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen den Annahmen, Ausschlüssen und Einschränkungen, die in der FS enthalten sind. Siehe "Vorsichtshinweis" am Ende dieser Pressemitteilung. aufweist, einschließlich:- Minenplan für überwiegend vereinfachten Tagebaubetrieb. Der optimierte Minenplan hat zu einem technisch robusten und kapitaleffizienten Projekt mit einer minimalen Grundfläche geführt.- Jährliche Produktion von 50 Millionen Pfund Kupfer und 78 Millionen Pfund Zink über eine Minenlebensdauer von 11 Jahren mit Cash-Kosten von 1,11 US$/lb Kupferäquivalent und All-in Sustaining Costs von 1,80 US$/lb Kupferäquivalent.- Die hochgradigen Mineralressourcen des Projekts wurden auf 1,1 Milliarden Pfund enthaltenes Kupferäquivalent erweitert. Die aktualisierte Mineralressource in der gemessenen und angezeigten Kategorie beläuft sich auf insgesamt 22,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,52 % Kupfer und 2,18 % Zink (2,26 % Kupferäquivalent (CuEq)) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. September 2021).- Abschluss von Finanzierungen in Höhe von ca. 12 Millionen C$ mit Investoren.- Aufgeschobene Zinszahlungen, die im Rahmen der Wandelschuldverschreibung der Wheaton Precious Metals bis Ende 2023 fällig sind.- Abschluss des Rückkaufs der von Sumac Mines Ltd. gehaltenen Lizenzgebühr und Beendigung des Vorkaufsrechts (ROFR) von Sumac für den Kauf von Konzentraten aus dem Kupfer-Zink-Projekt Kutcho, wodurch sich der Zugang zu einem stark erweiterten Universum an potenziellen Konzentratabnehmern und Finanzpartnern eröffnet.- Aufnahme von Verhandlungen über wirtschaftliche Beteiligungsvereinbarungen mit den Tahltan und Kaska First Nations.- Es wurde ein detaillierter Explorationsplan entwickelt, der zahlreiche Möglichkeiten zur Steigerung der Tagebau- und Untertage-Mineralressourcen bietet, die in zukünftige Minenpläne für die bestehenden Lagerstätten Main, Sumac und Esso aufgenommen werden können.Kutcho Copper beabsichtigt, das Aufwärtspotenzial des Projekts durch folgende Maßnahmen aufzuzeigen:- Förderung von ressourcennahen und neuen Explorationszielen.- Wiedereintritt in den Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung als nächster Schritt zum Abschluss der Genehmigungsverfahren für die Minenerschließung.- Durchführung von Gesprächen und Konsultationen mit den First Nations und den Gemeinden, Unterstützung von Vor-Ort-Besuchen und Abschluss von Vereinbarungen zur wirtschaftlichen Beteiligung mit den Tahltan und Kaska First Nations.- Bewertung und, falls gerechtfertigt, Umsetzung einer Reihe von wertsteigernden und strategischen Möglichkeiten.- Fortsetzung der Evaluierung und, falls gerechtfertigt, der Umsetzung identifizierter Möglichkeiten zur Senkung der Kapitalkosten durch strategische Vereinbarungen, verbesserte technische Studien (einschließlich zusätzlicher Studien zur Erzsortierung).- Fortsetzung der Risikominderung und Weiterentwicklung des Projekts in Richtung einer Produktionsentscheidung.Die technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Garth Kirkham, PGeo, technischer Berater von Kutcho Copper, der als qualifizierte Person gemäß der Definition von National Instrument 43-101 fungiert, geprüft und genehmigt. Kutcho Copper Corp. ist ein kanadisches Ressourcenentwicklungsunternehmen, das sich auf die Erweiterung und Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projekts Kutcho im Norden von British Columbia konzentriert. 