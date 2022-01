Wer auf Schwarzmaler hört, verpasst ein weiteres Jahr voller Gewinne  David Barse

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit David Barse, dem CEO von XOUT Capital, über dessen Prognosen für den Aktienmarkt im Jahr 2022.Barse erklärt, dass die Bewertungen der globalen Aktienmärkte nach herkömmlichen Maßstäben zwar hoch erscheinen mögen, dies aber nicht bedeute, dass die Märkte kurz vor einer Korrektur stehen. Vielmehr rechne er in diesem Jahr erneut mit einer positiven Entwicklung der (US-)Aktienmärkte.Seine Einschätzung begründet er wie folgt: "Wenn wir das Wort Bewertungen verwenden, sprechen wir über Messgrößen, die die historische Grundlage für die Bewertung von Marktpreisen sind. Bei XOUT geht es um eines der größten Zukunftsrisiken, mit denen alle Unternehmen konfrontiert sind, nämlich die technologische Veränderung. Was uns die technologische Veränderung in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass Bewertungen im traditionellen Sinne nicht mehr so wichtig sind, weil sich das Paradigma, wie man ein Unternehmen bewertet, ändern muss."Vielmehr biete der Aktienmarkt aktuell ein gutes Einstiegsniveau. Zudem erklärt er, dass es kaum möglich sei, immer am Tief zu kaufen und beim Hoch zu verkaufen.© Redaktion GoldSeiten.de