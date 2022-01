Sassy Resources beschreibt umfassendes neues Zielgebiet im Herzen des Goldgürtels

Vancouver, 14. Januar 2022 - Sassy Resources Corp. (CSE: SASY, FWB: 4E7, OTCQB: SSYRF) (Sassy oder das Unternehmen) freut sich, die Entdeckung von mehreren Kilometern langen Gold- und Kupfer-in Boden-Anomalien bekannt zu geben, die mit einer bedeutsamen Faltenstruktur im südwestlichen Abschnitt des 949 km² großen Projekts Mt. Peyton in Zusammenhang stehen. Das kürzlich benannte Ziel Golden Horseshoe wurde noch nie zuvor bebohrt oder systematisch erkundet und weist Interpretationen zufolge eine potenzielle Streichlänge von mindestens 20 km auf.Ian Fraser, P.Geo., VP Exploration von Sassy, sagte: Wir haben ein überaus breites neues Gebiet für potenzielle neue hochgradige Goldentdeckungen im Herzen des kaum erkundeten Goldgürtels im Zentrum von Neufundland erschlossen. Umfassende Bodenarbeiten, die bei Mt. Peyton noch nie zuvor durchgeführt worden waren, ergaben bedeutsame Anomalien - insbesondere wenn man bedenkt, dass die Geschiebemergel bei Mt. Peyton im Vergleich zu unserer anderen frühen Entdeckung bei Gander North im Allgemeinen dicker sind. Diese Bodenanomalien beim Ziel Golden Horseshoe stimmen mit stark ausgeprägten magnetischen Merkmalen überein. Wir werden die Raster enger machen, da wir uns auf eine Mineralisierungsquelle zubewegen.Fraser fügte hinzu: Das große eiförmige Konzessionsgebiet Mt. Peyton besteht aus einer Granitintrusion, die von Gabbro umgeben ist. Angesichts des Standorts des Konzessionsgebiets Mt. Peyton im Verhältnis zu den jüngsten Goldentdeckungen innerhalb des Goldgürtels Gander ist es denkbar, dass das Granitintrusivgestein ein möglicher Wärmemotor ist, der der Auslöser der Mobilisierung von Gold in tief liegenden, günstigen Strukturen war.Das Konzessionsgebiet Mt. Peyton befindet sich zwischen dem Goldgürtel Gander im Osten, der bedeutsame jüngste und laufende Goldentdeckungen von New Found Gold, Labrador Gold und anderen beherbergt, und der Scherzone Valentine Lake sowie den damit in Zusammenhang stehenden Strukturen westlich davon, die die umfassende Goldlagerstätte Marathon und die zurzeit erschlossenen Entdeckungen von Sokoman Minerals und anderen beherbergen.- Erste Auswertungen der kombinierten C- und B-Horizontböden (insgesamt 5.790 Bodenprobenergebnisse) von Mt. Peyton weisen auf mehrere anomale Gold- und Kupfer-in-Boden-Abschnitte hin, die sich über mehrere Kilometer erstrecken und mit einer bedeutsamen Faltenstruktur im südwestlichen Abschnitt des Konzessionsgebiets in Zusammenhang stehen. Die Faltenstruktur ist in den verfügbaren regionalen MAG-Daten äußerst markant, ebenso wie ein offensichtliches Scharnier innerhalb des Rückens dieser Falte;- Die Gold-in-Boden-Ergebnisse liefern nicht weniger als 186 ppb, wobei Werte von über 4,7 ppb Gold das 97,5. Perzentil darstellen und als anomal gelten. Der höchste Gold-in-Boden-Wert kommt im Gebiet des Faltenrückens in Gabbro vor. Der zweithöchste Gold-in-Boden-Wert (132 ppb) kommt ebenfalls in Gabbro und innerhalb eines Rasters vor, das ein nordöstliches Lineament bzw. eine Struktur abdecken soll, die parallel zum Gabbro-Granit-Kontakt verläuft.- Die Gold-in-Boden-Ergebnisse stimmen äußerst gut mit der breiteren Faltenstruktur und diesem interpretierten Scharnier innerhalb der Falte überein. Darüber hinaus stimmen Gold-in-Boden sowie Arsen, Kupfer und Zink direkt mit dem nördlichen Schenkel des interpretierten Faltenscharniers überein.- Die Kupfer-in-Boden-Ergebnisse liefern nicht weniger als 87,0 ppm, wobei Werte von über 18,1 ppm Kupfer das 97,5. Perzentil darstellen und als anomal gelten.- Im Jahr 2021 wurden im Projektgebiet Mt. Peyton detaillierte Magnet-/VLF- und LiDAR-Flugvermessungen durchgeführt, doch die vorläufige Interpretation dieser Daten ist noch im Gange. Bestehende historische regionale Magnetdaten verdeutlichen, dass die Struktur des magnetischen Tiefstwerts von mehreren Gruppierungen bedeutsamer Gold- und Kupfer-in-Boden-Ergebnisse beim Ziel Golden Horseshoe und in anderen Bereichen im Umfeld des Konzessionsgebiets überlagert wird.- Das Ziel der anschließenden Probennahmen und geologischen Kartierungen besteht darin, diese Bodenanomalien zu erweitern und möglicherweise miteinander zu verbinden, was zu potenziellen vorrangigen Bohrzielen führt.Das Projekt Mt. Peyton wurde auf Basis von zwei wesentlichen Grundprinzipien für die Goldexploration auf der Insel abgesteckt: (1) Gabbros sind überaus wichtig - sie sind ein äußerst günstiges, brüchiges, reaktives Muttergestein. (2) Regionale Strukturen sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung und die regionalen magnetischen Lineamente, von denen wir bei Mt. Peyton so begeistert sind, bestätigen, dass diese Strukturen vorhanden sind.Das First-Pass-Bodenprogramm peilte direkt die regionalen Lineamente mit magnetischem Tiefstwert an, die durch den Gabbro Mt. Peyton verlaufen. Die Bodenlinien wurden in einem Winkel von 90° zu den regionalen Strukturmustern platziert und an einer 25-m-Station in Linienabständen von 500 m erprobt. Das Programm wurde konzipiert, um zu sehen, welche Strukturen entdeckt werden könnten.Die Ergebnisse sind besser als erwartet oder zumindest als das, was wir bei unseren First-Pass-Arbeiten zu entdecken gehofft hatten. Die südliche Struktur beschrieb den längsten durchgängigen Abschnitt mit drei separaten Rastern, die jeweils 2,5 km lang waren und sporadisch 16 km einer 20 km langen Struktur mit magnetischem Tiefstwert abdeckten, wobei alle drei Raster von Linie zu Linie auf anomale Goldwerte hinwiesen. Das ist genau das, wonach Sassy gesucht hat - eine kilometerlange anomale Struktur, die rasch mittels detaillierterer Bodenuntersuchungen weiterverfolgt werden kann, die uns im Laufe dieses Jahres direkt zu Bohrzielen führen werden.Ich freue mich auf eine umfassende strukturelle Interpretation des Umfelds von Mt. Peyton sowie auf die nächste Phase der Arbeiten beim Ziel Golden Horseshoe, denn hier werden neue Entdeckungen gemacht.Karten - Gold- und Kupferergebnisse der Bodenprobennahmen bei Mt. Peyton (5.790 gemeldete Proben)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63619/SASSY_140122_DEPRCOM.001.pngSassy Resources Gold Corporation beauftragte GroundTruth Exploration mit der Durchführung von geochemischen Bodenprogrammen in allen Konzessionsgebieten von Sassy in Neufundland. Der bevorzugte und angepeilte Bodenhorizont für die Probennahmen bei allen Programmen ist der C-Horizont. Die Vergletscherung und die Ablagerung von Geschiebemergel sind in der gesamten Provinz Neufundland unterschiedlich. Diese Unterschiede haben eine direkte Auswirkung auf die lokale Tiefe des C-Horizonts. Das Personal von GroundTruth verwendet einen Eijklcamp-Handbohrer, mit dem Bodenproben bis in eine Tiefe von 110 cm entnommen werden können. Wenn der C-Horizont jenseits der Tiefe liegt, die der Bohrer erreichen kann, entnimmt das Personal von GroundTruth eine Probe vom B-Horizont und vermerkt dies in den Metadaten des entsprechenden Standorts der Probennahme. Bei Mt. Peyton besteht die aktuelle Analysedatenbank aus 4.119 Bodenproben des C-Horizonts und 1.671 Bodenproben des B-Horizonts. Wie bereits erwähnt, beziehen sich die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse auf die kombinierten C- und B-Horizonte. Die endgültige Interpretation aller Bodenergebnisse von Mt. Peyton durch das Unternehmen wird die C- und B-Horizonte individuell sowie die zusammengelegten C- und B-Horizonte unterscheiden und interpretieren.Bei allen Sassy-Programmen werden Bodenproben an vorher festgelegten Stellen entnommen, in Bodenprobenbeutel gefüllt und alle mit einer Probe verbundenen Metadaten aufgezeichnet. Sobald die Proben sortiert und aufgezeichnet sind, werden sie zur Probenvorbereitung an Eastern Analytical in Springdale, Neufundland, geschickt. Bei Eastern Analytical werden einzelne Proben getrocknet und gesiebt, und 15g-Teilproben werden vorbereitet und dann zur Analyse per Kurier an Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. (Bureau Veritas) in Vancouver, British Columbia, geschickt. Eastern Analytical und Bureau Veritas sind nach ISO / IEC 17025 zertifizierte Labors und unabhängig von Sassy Resources Corp. und Gander Gold Corporation. Bei Bureau Veritas werden die 15g-Teilproben per Königswasseraufschluss teilweise aufgeschlossen und per ICP-ES/MS (Methode AQ201) auf Gold und 36 weitere Elemente analysiert. Das Team von GroundTruth Exploration nahm nach jeder 25. Probe eine Felddoppelprobe, und diese Felddoppelproben wurden in den Probenfluss eingebracht, um die Qualität der Analysen im Bodenprobenprogramm zu überwachen. Zusätzlich zu den Feldduplikaten wurden zur Qualitätskontrolle systematisch Standards- und ein Blindmuster in den Probenahmeprozess eingefügt.Besuchen Sie unsere Webseite SassyResources.com und melden Sie sich für eine Benachrichtigung über News Alerts an, um über den Fortgang der ganzjährig laufenden Explorationsprogramme des Unternehmens zu bleiben.Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Ian Fraser, P.Geo., seines Zeichens Vice President of Exploration von Sassy Resources, geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist der qualifizierte Sachverständige, der gemäß den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich zeichnet. Sassy Resources Corp. ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall-, Basismetall- und Uranprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist auf das Projekt Foremore gerichtet, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, dem Central Newfoundland Gold Belt, wo Sassy einer der größten Landbesitzer des Distrikts ist, und dem vor kurzem erworbenen Highrock-Uranprojekt in der Region Key Lake im Athabasca-Becken von Saskatchewan. 