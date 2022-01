Energiekrise wird Gold auf neue Höchststände treiben

Die anhaltende weltweite Energiekrise und die bevorstehende Energieklippe werden den Goldpreis auf neue Hochs treiben. Die Frage ist in diesem Fall nicht ob, sondern vielmehr wann. Und wenn wir uns die Energiedaten mal ansehen, scheint dieses "Wann" schnell näher zu kommen. Daher müssen Edelmetallanleger diese Energiedynamik verstehen, da sie in Zukunft der Haupttreiber der Gold- und Silberpreise sein wird.In diesem Interview hatte ich glücklicherweise eine weitere Gelegenheit, mit Tom von Palisades Radio meine "Energiedynamik" und ihre Wirkung auf den Goldpreis zu besprechen. Meine Analyse unterscheidet sich deutlich von denen der meisten Analysten, die sich mit den Metallpreisen befassen, weil diese dazu neigen, in ihren Prognosen die Energie nicht zu berücksichtigen.Weitere von Toms ausgezeichneten Interviews auf Palisades Radio können Sie hier ansehen: palisadesradio.ca © Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 15. Januar 2022 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.