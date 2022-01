UBS: Einschätzung zu den Rohstoffen 2022

Dominic Schnider, UBS Wealth Management, äußerte in einem Interview laut Kitco News kürzlich seine aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Rohstoffe. Zunächst stellt er darin fest, dass die Nachfrage nach Rohstoffen in den Industrieländern zuletzt robust war."Das globale Wachstum wird im ersten Quartal dieses Jahres über dem Trend liegen. Die Angebotsseite (bei Rohstoffen) ist immer noch angespannt", so Schnider. In diesem Jahr könnte es zudem zu einem 10%-igen Anstieg der breiteren Rohstoffindizes kommen.In Bezug auf die Basismetalle erklärt er, dass diese ein Unterangebot aufwiesen und Kupfer in Richtung 11,500 $/Pfund gehen könnte. Im Hinblick auf Nickel erklärt Schnider, dass die Angebotsseite trotz der Steuererhöhungen der indonesischen Regierung stärker werden dürfte und dies einige der Impulse dämpfen könnte.In Bezug auf Gold bleibt die Schweizer Investmentbank weiterhin pessimistisch: "Der Dollar könnte stark sein, und das bedeutet, dass Gold im Jahr 2022 schwach sein könnte". Laut Schnider seien die Portfoliorichtungen weiterhin positiv für den Dollar und negativ für den Euro. Er erwarte, dass das EUR/USD-Verhältnis auf 1,10 gehen wird.© Redaktion GoldSeiten.de