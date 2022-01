Largo meldet operative Ergebnisse für 2021

Largo Inc. (ehemals Largo Resources Ltd.) veröffentlichte gestern die Produktions- und Verkaufszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022.Die Mine Maracás Menchen erreichte demnach im vergangenen Jahr eine Produktion von 10.319 Tonnen (22,7 Mio. Pfund) Vanadiumpentoxid. Die Verkäufe summierten sich während der zwölf Monate auf 11.393 Tonnen V2O5-Äquivalent. Damit wurde im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 11% erzielt.Für das vierte Quartal meldet das Unternehmen eine V2O5-Produktion von 2.003 Tonnen gegenüber 3.340 Tonnen in Q4 2020 sowie Verkäufe von 2.899 Tonnen V2O5-Äquivalent gegenüber 3.751 Tonnen in Q4 2020.Die operativen Ergebnisse des 4. Quartals wurden laut Largo durch starke Regenfälle bei den Maracás-Operationen im November und Dezember beeinträchtigt.© Redaktion MinenPortal.de