Endeavour Mining Plc: Organisches Wachstum vom Feinsten

Ganz aktuell von heute Morgen eine neue Meldung von Endeavour Mining: Das Unternehmen gab bekannt, dass man im abgelaufenen Jahr einen neuen Explorations-Rekord erreicht hat. Die Firma konnte auf den vorhandenen Projekten weitere 3 Millionen Unzen Gold in den oberen Kategorien "measured and indicated" nachweisen und 900.000 Unzen Gold in der "inferred" Kategorie:Ziel war es, mindestens 2,5 Millionen Unzen Gold zu finden, was man hiermit deutlich übertroffen hat. Nur 16 USD je Unze waren die Kosten für diese neuen Funde je Unze, was im Branchenvergleich vermutlich die niedrigsten Kosten überhaupt darstellt.In der Tabelle oben sehen wir die Zuwächse bei den Hauptprojekten der Firma.Ein starkes Update von Endeavour Mining, das man vor Eröffnung des Handels in London veröffentlicht hat. Ob der Markt dies entsprechend honoriert, werden wir sehen.Fest steht, dass es im oberen Mid-Tier-Sektor aus meiner Sicht keinen besser geführten Goldproduzenten als Endeavour Mining gibt. Das Management überzeugt seit Jahren mit einer strikten Zieleinhaltung in allen Bereichen, einem aktiven Portfolio-Management und einer sehr hohen Disziplin.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.