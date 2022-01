Das Jahr der Buchstützen

Wenn Sie ein Bücherfreund sind wie ich, haben Sie wahrscheinlich viele Regale. In einigen dieser Regale haben Sie wahrscheinlich Buchstützen, die die Bücher an ihrem Platz halten. Es gibt sie in gegensätzlichen Paaren - ähnlich, aber vertauscht. Was wäre, wenn die Wirtschaft der COVID-Ära Buchstützen hätte? Ich glaube, das könnte der Fall sein. Wenn Sie sich das Jahr 2020 als die linke Buchstütze vorstellen, werden wir irgendwann eine Phase erleben, in der ebenso bedeutende wirtschaftliche Kräfte in die andere Richtung drängen. Die Zeit dazwischen? Ein Haufen Bücher, die die vielen verschiedenen Geschichten dieser verrückten Ära erzählen. Vielleicht werden wir sie eines Tages alle lesen.Heute fahre ich mit der Jahresprognose fort, die ich letzte Woche begonnen habe. Die neuen COVID-Entwicklungen schreiten schnell voran. Wenn wir Glück haben, können sie uns ein schönes Buchende bescheren. Meine Sorge ist jedoch, dass es sich eher um einen Economicus Interruptus handeln könnte als um ein Buchende. Das Jahr 2019 war nicht gerade ein Vorbote für eine robuste Wirtschaft.Was ist, wenn wir, wie beim Murmeltiertag, wieder dort landen, wo wir waren? Und so sehr ich die Analogie mit den Buchstützen mag, vielleicht ist der COVID-Zeitraum eher eine Klammer: 2018, 2019, [2020, 2021] 2022, ... Eine Unterbrechung des Normalen, bei der außergewöhnliche Maßnahmen angewandt wurden, die jetzt wieder aufgehoben werden. Lassen Sie uns die Implikationen untersuchen.Natürlich ist jede Analogie fehlerhaft. Der Beginn der COVID-Ära war klar, aber das Ende wird bestenfalls wolkig sein. Aber wir sind zumindest dem Ende näher gekommen. Vor ein paar Wochen sah ich, wie jemand auf Twitter vorhersagte, dass bis März jeder Amerikaner entweder dreifach geimpft oder ein Omicron-Fall sein würde, oder möglicherweise beides. Nach meinen Recherchen und meinen Kontakten zu hochrangigen Vertretern des Gesundheitswesens scheint diese Prognose mit jedem Tag wahrscheinlicher zu werden. Nachdem diese Variante in kaum einem Monat den Globus umrundet hat, ist sie wohl das sich am schnellsten ausbreitende Virus in der Geschichte der Menschheit und löst damit die Masern ab.Die gute Nachricht ist, dass die meisten Omicron-Fälle relativ milde Symptome aufweisen. Viele Menschen spüren überhaupt nichts, und bei anderen reduzieren die mRNA-Impfstoffe die Krankheit in der Regel auf eine kurze, grippeähnliche Erkrankung.Eine vorherige Infektion mit anderen COVID-19-Varianten scheint ebenfalls einen gewissen Schutz zu bieten. Bei Menschen ohne Abwehrkräfte oder Begleiterkrankungen und bei älteren Menschen kann die Krankheit dennoch sehr gefährlich sein. (Ich bin froh, dass ich sowohl geimpft als auch aufgefrischt bin, und ich empfehle jedem, sich impfen zu lassen. Ja, ich kenne alle Argumente der Impfgegner, aber ich verstehe auch die Chancen. Ich nehme mein Risiko von mehreren Tausend zu eins und gehe aufs Ganze).Zurück zum eigentlichen Thema: Das Hauptproblem für die Wirtschaft ist eine große Zahl von Menschen, die gleichzeitig an einer leichten, aber hoch ansteckenden Krankheit leiden. Viele können nicht zur Arbeit gehen, selbst wenn sie sich gut fühlen, bis sie einen negativen Test erhalten. Allein den Test zu bekommen, kann schwierig sein. Damals, im Jahr 2020, waren wir (zu Recht) besorgt, dass dieses Virus viele Menschen töten würde. Zwei Jahre später sind wir immer noch besorgt über das Virus, aber jetzt, weil es eine Unannehmlichkeit ist und keine tödliche Bedrohung. (Obwohl es, wie gesagt, immer noch tödlich sein kann.)Die Unannehmlichkeiten summieren sich zu einem wirtschaftlichen Problem. Wir haben bereits einen schweren Arbeitskräftemangel, der den Aufschwung hemmt. Omicron verschärft den Mangel noch, auch wenn die meisten Menschen nur ein paar Tage ihrer Arbeit fernbleiben werden. Auch die Zahlen sind eindeutig. Im Februar 2020 lag die Zahl der zivilen Arbeitskräfte in den USA bei 164,6 Millionen. Im Dezember 2021 lag sie bei 162,3 Millionen (und war schon viel niedriger). Der Verlust von "nur" 2,3 Millionen verfügbaren Arbeitskräften ist also eine große Sache.Dann betritt Omicron die Bühne. Mein Mitarbeiter Patrick Watson hat die Zahlen letzte Woche geschätzt. Wenn wir konservativ davon ausgehen, dass 20 Millionen Amerikaner im Januar/Februar an Omicron erkranken, 60% von ihnen berufstätig sind und jeder von ihnen im Durchschnitt fünf Arbeitstage verpasst, summiert sich das auf 60 Millionen verlorene Arbeitstage. Das entspricht dem Verlust von fast 3 Millionen Arbeitnehmern für einen Monat, das sind etwa 2% einer ohnehin schon kleinen Erwerbsbevölkerung.Mit anderen Worten: Omicron wird unseren Arbeitskräftemangel für kurze Zeit stückweise mehr als verdoppeln. Es könnte sich auch längerfristig auswirken, wenn einige dieser Menschen "Long-COVID"-Behinderungen entwickeln. Aber allein das unmittelbare Problem ist schon schlimm genug. Das BIP ergibt sich ganz einfach aus der Anzahl der Arbeitskräfte mal ihrer Leistung pro Arbeitsstunde. Ein Rückgang des ersten Teils dieser Gleichung für einige Monate wird sich mit Sicherheit auf das vierteljährliche BIP auswirken, selbst wenn alle diese Arbeitskräfte schnell wieder zurückkehren.Die Volkswirtschaftler beginnen, ihre Wachstumsschätzungen nach unten zu korrigieren. Mark Zandi von Moody's rechnet jetzt mit einem Wachstum von 2,2% auf Jahresbasis für das erste Quartal, während er zuvor von 5,2% ausgegangen war, was hauptsächlich auf die Auswirkungen von Omicron zurückzuführen ist. Andere tun das Gleiche oder werden es bald tun. Das ist aber nur für das Quartal.Wir werden sicherlich einen Teil der verlorenen Produktion wieder aufholen, wenn Omicron vorbei ist, so wie wir den Rückgang im Jahr 2020 im Jahr 2021 aufgeholt haben. Das heißt aber nicht, dass das alles umsonst gewesen wäre. Es ist auch nicht sicher, dass wir für den Rest des Jahres eine weitere Variante vermeiden werden.Aber es geschehen auch gute Dinge. Neue Behandlungen (einschließlich einiger älterer, gut getesteter Medikamente, die die COVID-Symptome zu lindern scheinen) in Verbindung mit Omicron, das eine zusätzliche Immunität in der Bevölkerung erzeugt, könnten COVID-19 bis Mitte des Jahres zu einer überschaubaren Plage machen. Wie in einer normalen Grippesaison, die übrigens wieder da ist. Das wäre ein schöner Abschluss für diese Pandemie. Leider gibt es in unserer Bibliothek ein anderes Regal mit einem anderen Satz Buchstützen.Als COVID die USA traf, reagierte die Federal Reserve, indem sie Liquidität in alle Richtungen abfeuerte, um das Finanzsystem zu schützen. In Anbetracht dessen, was damals bekannt und befürchtet wurde, halte ich die ersten Maßnahmen der Fed für angemessen. Sie noch fast zwei Jahre lang fortzusetzen, war es nicht. Sie hätte QE schon vor einem Jahr beenden sollen. Es hatte erhebliche Nebenwirkungen bei geringem Nutzen, außer für den Wert von Vermögenswerten, die von denjenigen gehalten werden, die über ein investierbares Vermögen verfügen, was eindeutig nicht die Mehrheit der Bevölkerung ist.Die Fed beginnt nun endlich, diese außergewöhnliche Aktivität zu beenden. Dies gibt uns ein weiteres Paar von Buchstützen. Der Start dieser Programme war ein Schock, und ihre Beendigung wird ein weiterer Schock sein, mit anderen Einzelheiten, aber nicht weniger schockierend. Es ist leicht zu vergessen, wie verwirrend diese Startphase war. Man kann zurückgehen und sich den fast täglichen Strom von Pressemitteilungen der Fed ansehen, als sie im März/April 2020 neue Programme ankündigte. Niemand außerhalb der Fed (und vielleicht auch innerhalb der Fed) wusste, was als Nächstes kommen würde.