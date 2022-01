Platzende Illusionen & (Bürger-) Kriegsvorbereitungen

Der Black-Out rückt näher und könnte in D. oder Ö. beginnen, da hier die Erdgaslager besonders niedrig sind, in Österreich bei 29,7%! Schon in wenigen Wochen kann es zum Notfall kommen. Die hohen Strompreise werden immer mehr zur Bürde für Industrie und Bürger, die Schwankungen untragbar.In den US sinken die Einzelhandelsumsätze, wobei sich die Inflation merklich auswirkt. In CH werden wieder Häfen geschlossen, Lieferketten-Chaos 2.0 droht! In den USA werden Guerillakrieg-Übungen abgehalten und um das Weiße Haus seltsame Betonblöcke aufgestellt. Die Spannungen zwischen RU und dem Westen können jederzeit eskalieren.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)