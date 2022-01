Big Red Mining Corp.: Abschluss 1. Bohrungen auf Dobie Lake

Vancouver, 17. Januar 2022 - Big Red Mining Inc. (CSE: RED) (FWB: K8J), (das Unternehmen oder Big Red) freut sich, den Abschluss eines Bohrprogramms mit 9 Bohrlöchern über 1.900 m auf seinem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in Ontario (Kanada) bekannt zu geben. Big Red hält eine Option auf das Konzessionsgebiet. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden zwei bekannte Gebiete mit einer möglichen Kupfermineralisierung auf dem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake erprobt: die Zone Canamiska und der neu entdeckte Erzgang Alpha in der Zone Nr. 2.Die Bohrungen in der Zone Canamiska umfassten 5 Löcher und konzentrierten sich auf einen Bereich, in dem frühere Bohrungen Kupferwerte geliefert haben. Außerdem wurden vier Bohrlöcher zur Erprobung eines Teils des Erzgangs Alpha in der Zone Nr. 2 absolviert.Die Kernprotokollierungen wurden abgeschlossen und die Analyseergebnisse stehen noch aus. In 4 der 5 Bohrlöcher bei Canamiska und zwei der Löcher im Erzgang Alpha konnte ein sichtbares Vorkommen einer Kupfermineralisierung aus Chalkopyrit und/oder Chalkosin festgestellt werden.Die angetroffene Mineralisierung bestand in erster Linie aus Erzschnüren, Linsen und Einsprengungen von Chalkopyrit; in Bohrloch DL21-01 wurde jedoch eine Zone mit massivem Chalkosin durchteuft (siehe Foto unten). Die Zone ist stark verwittert und scheint eine Scherzone mit Bändern aus massivem Chalkosin darzustellen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63653/BigRed_011722_DEPRcom.001.jpegFoto 1: Chalkosin in Bohrloch DL21-01. Bitte beachten Sie den blaugrauen Chalkosin in der Mitte des Fotos.Herr Jag Sandhu, CEO von Big Red, sagt: Wir freuen uns auf den Erhalt der Analyseergebnisse unserer ersten Bohrungen auf dem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake. Das Vorkommen einer Kupfermineralisierung in Form von Chalkopyrit und insbesondere Chalkosin ist sehr viel versprechend, denn wir wissen, dass eine Chalkosinmineralisierung höhere Kupferwerte als Chalkopyrit liefert.James Atkinson M.Sc., P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die geologischen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Atkinson steht als ein Mitglied des Board of Directors von Big Red in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.Das Hauptaugenmerk von Big Red Mining Corp. ist auf die Entdeckung von Metallen gerichtet, die für die saubere Energierevolution erforderlich sind. Big Red verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Kupferprojekt Dobie Lake (das Konzessionsgebiet) in Ontario (Kanada). Das Konzessionsgebiet befindet sich rund 100 km von Sault Ste Marie (Ontario) entfernt. Das Konzessionsgebiet umgibt und umfasst die Erweiterungen der ehemals aktiven Mine Jentina. Das Konzessionsgebiet beinhaltet 131 Claims mit 6.500 Acres (26 Quadratkilometer) Gesamtfläche. Das Managementteam von Big Red verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Big Red hat es sich zum Ziel gesteckt, auf dem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in Zukunft Bohrkampagnen durchzuführen, um das Potenzial für abbaubare Ressourcen zu maximieren.WWW.BIGREDMINING.COMFür das Board of DirectorsJag Sandhu, CEO und President778-218-9638Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten und als Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Errungenschaften oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben werden. Obwohl Big Red davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!