Falcon Metals Ltd.: Bohrungen starten

Falcon gab heute bekannt, dass man mit dem ersten Diamantkernbohrprogramm auf den Goldprojekten in Victoria begonnen hat: Link Die ersten Bohrungen werden auf dem Karri und Ironbark Projekt niedergebracht, auf denen Chalice Mining zuvor schon mit den ersten grundlegenden Erkundungsbohrungen entsprechende Ziele definieren konnte.Die allererste Bohrung setzt Falcon Metals einhundert Meter entfernt von dem starken Treffer an, den Chalice auf Karri vorweisen konnte. Dort traf man ab einer Tiefe von rund einhundert Metern auf 5,1 Meter mit 14 g/t Gold, inklusive 2,2 Meter mit 32,1 g/t Gold und mit dieser Bohrung will man potenzielle Verlängerungen in der Tiefe testen:Ein weiteres Air-Core-Bohrgerät wird bis Ende Januar erwartet. Mit diesem wird man dann die kostengünstigen und flachen Bohrungen durchführen, um weitere Ziele zu definieren.Weiterhin gab Falcon bekannt, dass das Unternehmen bei einer Ausschreibung eine weitere Explorationslizenz erhalten hat. EL7320 grenzt direkt an die vorhandenen Gebiete an und Falcon konnte sich hier gegen zwei Mitbewerber durchsetzen.Die riesigen Projekte von Falcon (siehe Karte nächste Seite) stellen eine dominante Landposition in der Region um Fosterville und Bendigo dar. Die Region ist heiß und viele Explorer sind dort auf der Suche nach dem nächsten Multi-Millionen-Unzen Vorkommen:Die Exploration dort ist nicht einfach, da sich die Goldvorkommen meistens unter einer dicken Deckschicht befinden. Das bedeutet, dass man in den ersten 50 Metern meist nur sehr wenig Anhaltspunkte hat und man mit den üblichen Methoden nicht wirklich weiterkommt.Daher hat Chalice auch viele potenzielle Ziele zunächst mit seichten Bohrungen in die Deckschicht angebohrt, um dort die Fährte aufzunehmen. Oft sind es schon sehr geringe Goldmineralisierungen in dieser Schicht, die auf Vorkommen in der Tiefe schließen lassen.Alle Explorer in der Gegend hoffen auf die nächste "Fosterville" Mine, eine der reichhaltigsten Untertageminen ganz Australiens.Doch diese Vorkommen sind nicht einfach zu finden und es braucht Geduld und Geld. Mit 30 Millionen AUD in Cash und einem hervorragenden Management ist Falcon nun sehr gut positioniert und gibt Gas.Chalice hat gute Vorarbeit geliefert, doch dann mit dem Julimar-Fund die Arbeiten dort so ziemlich auf Eis gelegt. Nun sind all diese und weitere Projekte in Falcon Metals und das Management rund um Tim Markwell und den Chairman Dr. Mark Bennet (Gründer von Sirius Minerals, die dann von IGO übernommen wurden) können nun dort fokussiert und mit einer gut gefüllten Kasse loslegen.Jede Bohrung kann den entscheidenden Treffer bringen und der oben genannte Bohrerfolg (5,1 Meter mit 14 g/t) war schon ein guter Anfang. Trifft Falcon darunter nochmals auf eine gute Strecke mit derartigen Gehalten, könnte dies der erste High-Grade-Shoot sein.