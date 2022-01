Platin - Gelingt der Ausbruch im zweiten Anlauf?

Nach der Verteidigung der Unterstützungszone um 901 USD schwächte sich der übergeordnete Abwärtstrend bei Platin im Dezember etwas ab und eine Erholung führte an den Widerstand bei 1.002 USD. Von dort setzte der Kurs des Edelmetalls zunächst zurück und unterschritt dabei die Unterstützung bei 948 USD klar. Damit wurde zwar das Aufwärtspotenzial dieser Erholung deutlich reduziert. Allerdings gelang es den Käufern wie erwartet dennoch, einen weiteren Anstieg an die Hürde bei 988 USD zu vollziehen. Kurz vor der Barriere sammeln sie aktuell ihre Kräfte.Auf der Unterseite stützt der Support bei rund 963 USD den aktuellen Ausbruchsversuch, der bei einem Anstieg über 988 USD direkt bis 1.002 USD führen dürfte, ehe die Bären wieder aktiv werden und Platin in Richtung 963 und 948 USD drücken dürften. Darüber wäre allerdings bereits mit einer Kaufwelle bis 1.032 USD zu rechnen, die sich mittelfristig sogar bis 1.070 USD ausdehnen kann.Sollten die Bullen dagegen direkt an der Hürde bei 988 USD scheitern, wäre unter 963 USD auch schon ein Einbruch unter 948 USD zu erwarten. Ausgehend von der zentralen Unterstützungszone von 901 bis 908 USD könnte dann eine Gegenbewegung folgen. Andernfalls müsste man sich bei einem Bruch der Zone auf Verluste bis 860 USD einstellen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG