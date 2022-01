Die brillanteste Erfindung des 20. Jahrhunderts war der Container

Malcolm McLean ist vielleicht die wichtigste Person, von der Sie noch nie etwas gehört haben. Sein Anspruch auf Ruhm? Die Erfindung einer Schachtel. Aber nicht irgendeine Kiste. McLean - ein Lastwagenfahrer aus North Carolina mit Highschool-Abschluss - hatte die Idee, eine Reihe standardisierter, intermodaler Stahlbehälter zu entwickeln, die sich sowohl auf Schiffen als auch auf Zügen und Lastwagen stapeln ließen.Das war im Jahr 1937. Es sollte noch zwei Jahrzehnte dauern, bis die erste Containerschiffsreise von Newark nach Houston stattfand. Zehn Jahre später, im Jahr 1966, wurde die Containerschifffahrt auf internationale Routen ausgedehnt. Alles änderte sich jedoch mit dem Vietnamkrieg, der den plötzlichen Bedarf an schnellen und effizienten Transporten von großen Mengen an Versorgungsgütern mit sich brachte. Die Zeit des Schiffscontainers war gekommen. Ende der 1960er Jahre verkaufte McLean sein Imperium mit einem Gewinn von 160 Millionen Dollar.Eine Schätzung besagt, dass McLeans Erfindung die Kosten für den Transport um 25% senkte. Ich würde behaupten, dass die Einsparungen um ein Vielfaches höher sind, vielleicht sogar unberechenbar. Man denke nur an die Arbeitskosten. Vor der Containerisierung mussten die Waren an jeder Station der Lieferkette von Hand verladen und umgeladen werden - vom Schiff zum Hafen, vom Hafen zum Zug, vom Zug zum LKW. Heute ist ein Großteil dieser Arbeit nahtlos und automatisiert.Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus dem Buch des Wirtschaftswissenschaftlers Marc Levinson über den Container und seine Auswirkungen auf unser Leben, The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger:"Ein riesiges Containerschiff kann mit einem winzigen Bruchteil des Arbeits- und Zeitaufwands beladen werden, der vor einem halben Jahrhundert für die Handhabung eines kleinen konventionellen Schiffs erforderlich war. Einige wenige Besatzungsmitglieder können ein Hochseeschiff steuern, das länger als vier Fußballfelder ist. Ein Lkw-Fahrer kann einen Anhänger an der Laderampe eines Kunden abstellen, einen weiteren Anhänger ankoppeln und sofort weiterfahren, anstatt zusehen zu müssen, wie sein teurer Sattelzug stillsteht, während der Inhalt abtransportiert wird. All diese Veränderungen sind Folgen der Containerrevolution."In der Tat haben nur wenige Erfindungen der letzten 100 Jahre so viele Menschen berührt wie der Container. Jeder, der bei Amazon einkauft oder ein Costco oder einen anderen großen Einzelhändler betritt, profitiert direkt von McLeans Idee. Jeder, der in irgendeiner Weise an der globalen Lieferkette beteiligt ist - ob Landwirt, Fabrikant, Monteur oder Handwerker - schuldet dem Container und seiner Fähigkeit, den globalen Handel zuverlässig und zu relativ geringen Kosten zu erleichtern, großen Dank. (Allerdings sind die Frachtraten, sowohl für See- als auch für Luftfracht, seit Beginn der Pandemie auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Dazu später mehr.)Zwischen 80% und 90% des Welthandels werden heute auf dem Seeweg abgewickelt, rund 60% davon durch Seecontainerflotten. Im Jahr 2019 wurden weltweit Waren im Wert von 14 Billionen US-Dollar in der Box transportiert, die in den 1930er Jahren von einem Lastwagenfahrer aus North Carolina erfunden wurde. Die allergrößten Containerschiffe können heute etwa 24.000 20-Fuß-Container befördern - im Vergleich zu nur 58 auf McLeans erster Reise von Newark nach Houston. (Zum Vergleich: Ein einziges 20-Fuß-Schiff kann 18.000 iPads transportieren.) Die Ever Given, das riesige Schiff, das letztes Jahr im Suezkanal auf Grund gelaufen ist, hat eine Tragfähigkeit von 20.124 20-Fuß-Äquivalenteinheiten (TEU).Die folgende interaktive Karte, die mit freundlicher Genehmigung des Datenvisualisierungsstudios Kiln erstellt wurde, verdeutlicht die am stärksten befahrenen Schifffahrtsrouten der Welt: