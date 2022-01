Silber mit Stärke

Am Montag habe ich auf die Kapitulation der Klein-Spekulanten im Silber hingewiesen, die in der Regel ein gutes Signal für einen antizyklischen Kauf ist. Eine Netto-Long-Position von unter 10.000 Kontrakten dieser Klein-Spekulanten war Bestandteil des Tiefs im April 2020:Nach einem mehr als enttäuschenden NY Empire State Index gestern, der auf Rezessionsniveau gefallen war, kam Bewegung in die Märkte. Gold und Silber gesucht, während die Aktienmärkte schwächer notierten.Doch wie angesprochen, zeigte vor allem der Silberpreis relative Stärke und das Umsatzvolumen an der COMEX war sehr hoch:Es wäre schön, wenn Silber endlich aus der Lethargie erwachen würde."Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", doch das war gestern schon ein interessanter Tag für Silber. In der Regel haben wir im Rohstoffsektor, besonders bei den Rohstoffaktien, die beste Phase, wenn Silber besser läuft als Gold.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.