Goldnachfrage in Indien robust - P.R. Somasundaram im Interview

P.R. Somasundaram, regionaler CEO des World Gold Council in Indien, sprach in der Sendung "Bloomberg Markets Asia" heute über den Goldmarkt in Indien.Laut dem Experten war die Goldnachfrage die vergangenen zwei Jahre zunächst stark beeinträchtigt - bedingt durch die Lockdowns und die Verschiebung von Großereignissen wie Hochzeiten. Im vierten Quartal 2021 hätte das gelbe Nachfrage dann aber einen Nachfrageschub erlebt, da der Preis zurückging, Veranstaltungen wieder stattfinden konnten und die Menschen höhere Ersparnisse zur Verfügung (keine Ausgaben für Reisen etc.) hatten.Die schrittweise Aufstockung der Goldreserven der indischen Zentralbank hatte Somasundaram zufolge keine Auswirkungen auf den lokalen Markt, obgleich die Zentralbankkäufe auf globaler Ebene natürlich als positiver Faktor für Gold anzusehen seien.Weiterhin erklärt Somasundaram, dass Gold-ETF-Käufe/Verkäufe in Indien nur einen geringen Einfluss auf die Gesamtnachfrage hätten. Ihr Anteil am Gesamtmarkt sei sehr klein. Die Frage, ob Investments in Kryptowährungen, wie Bitcoin, die Goldnachfrage geschmälert hätten, verneint er für Indien. Es seien keinerlei Mittel in Kryptos geflossen, die sonst in Gold investiert worden wären - im Gegenteil: Mancher Anleger hätte vielleicht mehr Gold gekauft, um das Risiko der Kryptoanlagen auszugleichen.© Redaktion GoldSeiten.de