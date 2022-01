Copper Mountain Mining initiiert Kupferpreis-Schutzprogramm

Vancouver, 19. Januar 2022 - Copper Mountain Mining Corp. (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain") gibt bekannt, dass es eine Reihe von Null-Kosten-Collar-Optionsverträgen abgeschlossen hat. Die Verträge decken 3,3 Millionen Pfund Kupfer pro Monat bis zum Jahr 2022, für insgesamt 39,6 Millionen Pfund Kupfer. Der Mindestpreis der monatlichen Kupferoptionen wurde auf 4,00 US$ pro Pfund festgelegt, der durchschnittliche Höchstpreis liegt bei 4,91 US$ pro Pfund.Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain, kommentierte: "Wir haben in diesem Monat ein Null-Kosten-Collar-Kupferpreisschutzprogramm eingeführt, da wir es für klug halten, unsere Margen zu schützen, während wir in diesem Jahr in unsere Projekte investieren. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie, ökologisch und finanziell vernünftig zu handeln, während wir unsere Wachstumspläne vorantreiben. Die Detailplanung des Eva-Kupferprojekts schreitet gut voran. Außerdem treiben wir die Installation einer zusätzlichen Konzentratreinigungsflotationszelle und einer weiteren Filterpresse sowie einer neuen Grobflotationszellenkapazität in der Copper Mountain Mine weiter voran."Das Aushängeschild von Copper Mountain ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa eine Million100 Pfund Kupfer pro Jahr, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 410 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen wird. Copper Mountain besitzt auch das zu 100 % in seinem Besitz befindliche Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, sowie ein umfangreiches, 2,1002äußerst viel versprechendes Landpaket im Gebiet Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol C6C" gehandelt.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com 