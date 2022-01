Nick Barisheff über Stagflation, Gold, Fed-Politik und einen Aktienmarktcrash

Charlotte McLeod sprach für The News Investing Network kürzlich mit Nick Barisheff über dessen Einschätzung zur rasant steigenden Inflation und den Möglichkeiten, sich dagegen abzusichern. Der CEO der BMG Group erklärte in dem Gespräch, dass die zuletzt gemeldete US-Inflation von 7% kein verlässliches Bild wiedergebe. Denn würde dich Inflation heute noch berechnet wie im Jahr 1980, dann läge sie heute bei 15%.Laut Barisheff treffe die steigende Inflation auf ein sinkendes BIP – "die schlimmstmögliche Kombination", die zu Stagflation führe. Deshalb sei es nun wichtiger denn je, Gold zu halten: "Wenn man sich ansieht, wie sich Investitionen während der Stagflation entwickelt haben, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass man Gold halten sollte, denn Gold hat sich in der Regel sehr gut entwickelt, was bei fast allen anderen Anlageformen nicht der Fall war."In der Vergangenheit hatte der Finanzexperte bereits vor einem bevorstehenden Crash der Aktienmärkte gewarnt. Dieser werde seiner Einschätzung zufolge schwerwiegend ausfallen. "Wie viele Experten glaube ich, dass dies der größte Börsencrash der Geschichte sein wird", erklärt er.Er rät Anlegern dazu, noch vor dieser Entwicklung aus dem Markt auszusteigen und in Bargeld zu bleiben – oder noch besser in Gold. Anschließend dürften sich hervorragende Gelegenheiten bieten, erfolgreich wieder einzusteigen.© Redaktion GoldSeiten.de