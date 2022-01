Höchste Crash-Gefahr, Renditen steigen, Gold & Silber stark!

Gold und Silber ziehen an, der HUI gewinnt fast 8% an einem Tag! Man kann hoffen, daß das der Befreiungsschlag war. Silber erscheint weiter als sehr aussichtsreiche Anlage, u.a. weil die Produktion seit Jahren rückläufig ist und die Comex-Bestände der registrierten Kategorie weiter schwinden.Die Unsicherheit an den Anleihe- und Aktienmärkten steigt, die Realzinsen ziehen zaghaft an, doch sind größere Zinserhöhungen durch die FED unwahrscheinlich, weil sie sofort zum Zusammenbruch führen. In Deutschland steigen die Produzentenpreise um 24,2% gegenüber dem Vorjahresmonat, Rekord seit Beginn der Datenerhebung 1949.Auch die Angst vor einem militärischen Konflikt mit Rußland steigt, der russische Aktienmarkt verliert scharf, Anleihen ebenfalls. Ukrainische Anleihen geben auch ab. Rußland verlangt vom Westen Sicherheitsgarantien.Viele Gefahren stehen im Raum, die jederzeit eskalieren können. Vielleicht mittels eines "911", um den größten Bluff aller Zeiten zu verbergen? Viele Politiker haben sehr viel zu verlieren und das macht sie unberechenbar.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)