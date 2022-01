Monument gibt Burnakura Phase 1-Testbohrergebnisse bekannt, darunter hochgradiges Gold im Junction-Zielgebiet

VANCOUVER, Jan. 21, 2022 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) "Monument" oder das "Unternehmen" freut sich, die Bohrergebnisse aus dem Bohrprogramm "Phase 1" bekannt zu geben, das im Juli und August 2021 im Murchison Gold Project des Unternehmens in der Meekatharra-Region in Westaustralien durchgef?hrt wurde.



Das Phase 1-Programm bestand aus 46 Umkehrsp?lbohrl?chern (Reverse Circulation, "RC") (3.465 m) und 349 Kernluftbohrl?cher (Aircore, "AC") (10.484 m) zum Testen neuer Ziele, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten au?erhalb der aktuellen Ressourcen im hundertprozentig eigenen Burnakura-Projekt lag.

HIGHLIGHTS DER BOHRERGEBNISSE

Signifikante Bohrabschnitte sind in Tabelle 1 dargestellt:

Table 1: Highlights of Drill Results Target Drillhole ID Type From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) Munro Bore Extension 21BNRC037 RC 31 36 5 1.53 21BNRC038 RC 111 113 2 0.81 and RC 119 122 3 1.91 21BNRC039 RC 60 62 2 1.56 and RC 106 108 2 3.70 FLC2 21BNRC008 RC 5 13 8 0.97 21BNRC026 RC 18 25 7 0.82 Junction 21BNAC213 AC 22 25 3 10.2 including AC 22 23 1 27.3

Ausf?hrlichere Bohrlochinformationen sind in Anhang 1 enthalten.

Wichtige Ergebnisse des Bohrprogramms sind wie folgt:

Munro-Bore-Erweiterung: 160 m Streichenerweiterung an der Munro-Bore-Erweiterung, s?dwestlich von der historischen Munro-Bore-Lagerst?tte (au?erhalb der Grundst?cke von Monument), best?tigt.

Junction: Neu entdecktes hochgradiges Gold im Junction-Zielgebiet (3 m mit 10,2 g/t Au einschlie?lich 1 m mit 27,3 g/t Au von 21BNAC213 aus), wo AC-Bohrungen Gold unter einer transportierten Abdeckung in Verbindung mit einer beachtlichen Scherzone und ohne bekannte historische Bohrungen oder Oberfl?chenprobenahmen durchteuft haben.

FLC2: Wie aus den Untersuchungsergebnissen des Phase 1-Bohrprogramms und den geologischen Aufzeichnungen hervorgeht, scheint die Goldmineralisierung im Zusammenhang mit verschiedenen lithologischen Kontakten zu stehen. M?glicherweise m?ssen mehrere Bohrl?cher erweitert werden, um festzustellen, ob die zuvor identifizierte oberfl?chennahe Mineralisierung in der Tiefe fortbesteht.



Cathy Zhai, Pr?sidentin und CEO von Monument, sagte dazu Folgendes: "Die Ergebnisse des Phase 1-Bohrprogramms sind ?u?erst ermutigend und best?tigen die Zielauswahlstrategie des Explorationsteams, die zur Identifizierung neuer Mineralisierungszonen in noch wenig explorierten Gebieten innerhalb des Burnakura Gold Project umgesetzt wurde. Die Entdeckung von hochgradiger Goldmineralisierung im Junction-Zielgebiet ist besonders aufregend, da sich diese in einem Gebiet befindet, in dem zuvor noch keine Exploration stattgefunden hat. Daher besteht ein ?u?erst gro?es Potenzial, diese Mineralisierung durch weitere Bohrprogramme zu erweitern."

RC/AC-BOHRPROGRAMM PHASE 1

Das Phase 1-Bohrprogramm wurde konzipiert, um neue hochwertige strukturelle Ziele unterhalb der Abdeckung innerhalb des Burnakura-Projekts auf potenzielle Mineralisierung zu testen, was zur Identifizierung von flachen eigenst?ndigen oder Satelliten-Goldlagerst?tten f?hren k?nnte, um die aktuelle Ressourcenbasis des Projekts zu erg?nzen (Abbildung 1). Diese Ziele umfassen Authaal East, Banderol South, Junction und die Munro-Bore-Erweiterung.

Die RC-Bohrungen aus dem Phase 2-Bohrprogramm, die auf die Lagerst?tten FLC2 und FLC3 abzielen, wurden vorgezogen, um von der besseren Verf?gbarkeit der Bohrger?te zu profitieren. Diese Bohrungen zielten auf historische hochgradige Golduntersuchungen aus RAB-Bohrungen (Rotary Air Blast) sowie auf mehrere Durchteufungen in RC-Bohrl?chern ab.

Im Gegensatz dazu zielt das derzeit laufende Phase 2-Programm auf Erweiterungen entlang des Neigungswinkels und in Fallrichtung von bekannten hochgradigen Lagerst?tten entlang der North of Alliance (NOA)-Struktur ab, von denen einige bereits fr?her abgebaut wurden, was zu einer Ausweitung der derzeitigen unterirdischen Ressourcen f?hren k?nnte.

Abbildung 1: Phase 1- und 2-Bohrzielgebiete und fertiggstellte Phase 1-Bohrkr?gen ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7ca6f7-f8d4-4cc3-8a4a-722d34ba2cae

Das Phase 1-Bohrprogramm wurde zwischen dem 3. Juli und dem 21. August 2021 von der Firma Strike Drilling mit einem Schramm T450 Bohrger?t durchgef?hrt.

Insgesamt wurden 46 RC-Bohrl?cher mit einer L?nge von 3.465 m gebohrt, davon 12 L?cher mit einer L?nge von 1.301 m im Zielgebiet Munro-Bore-Erweiterung und 34 L?cher mit einer L?nge von 2.164 m in den Lagerst?tten FLC2 und FLC3.

Insgesamt 349 AC-Bohrl?cher mit einer L?nge von 10.484 m wurden wie geplant in den Zielgebieten Authaal East, Banderol South und Junction gebohrt, allerdings wurde die ?stliche Linie des Junction-Ziels aufgrund des steilen Terrains nicht gebohrt. Des Weiteren war die Tiefe bis zum Bohrerversagen allgemein geringer als erwartet, was dazu f?hrte, dass weniger Meter gebohrt wurden als urspr?nglich geplant.

Die Bohrl?cher wurden in einem Winkel von 60 Grad mit verschiedenen Azimuts gebohrt. Die AC-Bohrl?cher hatten in der Regel einen Abstand von 25 m, wobei die Linien in einem Abstand von 400 bis 950 m verlaufen.

MUNRO-BORE-ERWEITERUNG

Insgesamt wurden 12 RC-Bohrl?cher mit einer L?nge von 1.301 m im Ziel der Munro-Bore-Erweiterung in drei Linien gebohrt, die eine mineralisierte Streichenl?nge von 160 m innerhalb des Grundst?cks M51/178 abdecken. Diese Mineralisierung ist die Streichenerweiterung der nicht erschlossenen historischen Mineralienressource von Munro Bore (266.000 t mit 1,6 g/t Au laut Bericht "Technical Project Review and Independent Valuation Report (Short Form)", der von Giralia Resources NL erstellt und im Januar 2011 von Ravensgate Mining Industry Consultants gepr?ft wurde).

Die Abst?nde zwischen den Bohrl?chern betrugen zwischen 40 m und 50 m und die Bohrtiefen betrugen zwischen 60 m und 160 m. Das Gebiet wurde zudem im Ma?stab von 1:2000 kartiert (Abbildung 2).

Abbildung 2: Bohrung in der Munro-Bore-Erweiterung ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23a5be2f-2b5f-45bf-a69a-4b6853f7801f

Die erweiterte Mineralisierung bis zur Munro-Bore-Lagerst?tte wurde durch die RC-Bohrungen best?tigt. Mineralisierte Abschnitte umfassen Folgendes und sind in Tabelle 2 dargestellt: 5 m mit 1,53 g/t ab 31 m abw?rts (21BNRC037), 2 m mit 3,70 g/t ab 106 m abw?rts (21BNRC039) und 3 m mit 1,91 g/t ab 119 m abw?rts (21BNRC038).

Table 2: Munro Bore Extension Highlights Target Drillhole ID Type From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) Munro Bore Extension 21BNRC005 RC 119 120 1 1.00 21BNRC037 RC 31 36 5 1.53 and RC 71 72 1 1.00 21BNRC038 RC 111 113 2 0.81 and RC 119 122 3 1.91 and RC 129 130 1 2.35 21BNRC039 RC 60 62 2 1.56 and RC 106 108 2 3.70 21BNRC041 RC 34 37 3 0.99 21BNRC042 RC 56 58 2 1.16 and RC 65 66 1 1.49

Die bedeutendsten mineralisierten Abschnitte befinden sich in einer Scherzone ?ber eine Breite von 45 m bis 65 m, die sich in Granodiorit, Basalt und Dazit/Felsvulkangestein befindet. Die Goldmineralisierung scheint mit vereinzeltem Pyrit von bis zu 3 % in unterschiedlich ver?nderten und gescherten Gesteinen verbunden zu sein. Die Scherzone tendiert in nord?stliche Richtung, f?llt etwa 70 Grad nach Nordwesten ab und scheint eine Fortsetzung der Struktur auf dem benachbarten Grundst?ck M51/338, auf dem sich die Munro-Bore-Lagerst?tte befindet, zu sein.

Die Scherzone befindet sich am ?stlichen Kontakt einer kreisf?rmigen granitischen Intrusion, die einen Durchmesser von etwa 1,3 km hat. Der Strang konzentrierte sich auf den Rand der Intrusion innerhalb eines duktileren Pakets aus Basalt und felsigem Vulkanit.

Obwohl die gemeldeten mineralisierten Abschnitte relativ niedriggradig sind, befinden sie sich innerhalb einer breiten mineralisierten Scherzone mit verstreutem anomalem Gold, die sich in einem g?nstigen lithologischen Kontakt befindet. Es wird ein geologisches Modell erstellt, das bei der weiteren Ausrichtung auf die Scherzone Richtung S?dwesten entlang des Granitkontakts helfen wird. Dar?ber hinaus wird die Mineralisierung im Hinblick auf m?gliche flache RC-Infill-Bohrungen bewertet, die auf Ressourcen nahe der Oberfl?che abzielen.

ZIELGEBIET JUNCTION

Dieses Zielgebiet ist ein wichtiger Zusammenfluss zwischen einem ost-westlich orientierten magnetischen Hoch und einem nord-s?dlich orientierten magnetischen Hoch, das mit einem offensichtlichen magnetischen Tief zusammenf?llt.

Im Junction-Zielgebiet wurden insgesamt 192 AC-Bohrl?cher mit einer L?nge von 5.847 m gebohrt (Abbildung 3). Eine geplante, am meisten ?stlich verlaufende Linie wurde nicht gebohrt, da die Topographie steil ist und sich nicht f?r ein gro?es Bohrger?t eignet.

Abbildung 3: Abgeschlossene Bohrung an der Junction-Lagerst?tte ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e182a1bf-594d-4936-8e3c-6b764377daf8

Die beste Durchteufung von 3 m mit 10,2 g/t Au ab 22 m abw?rts wurde in 21BNAC213 erzielt, das 1 m mit 27,3 g/t Au enthielt (siehe Tabelle 3):

Table 3: Junction Best Intercepts Target Drillhole ID Type From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) Junction 21BNAC213 AC 22 25 3 10.2 Including AC 22 23 1 27.3

Es gibt auch eine niedriggradige Goldmineralisierung in den benachbarten L?chern, darunter 21BNAC211 (0 m bis 4 m mit 0,22 g/t Au und 4 m bis 8 m mit 0,15 g/t Au), 21BNAC212 (0 m bis 4 m mit 0,32 g/t Au, 4 m bis 8 m mit 0,14 g/t Au und 8 m bis 12 m mit 0,17 g/t Au), 21BNAC213 (0 m bis 4 m mit 0,16 g/t Au) und 21BNAC214 (4 m bis 8 m mit 0,11 g/t Au).

Der mineralisierte Abschnitt in 21BNAC213 ist mit einer Scherzone verbunden, die stark gescherte und serizitver?nderte Metasedimente mit dunkelblauen/grauen Quarzadern mit sehr feinen Sulfiden enth?lt. Die Lithologie der h?ngenden Wand besteht aus feinem Metasediment und die Fu?wand aus talkhaltigem ultramafischem Gestein.

Bei den Bohrungen im Junction-Zielgebiet wurden schmale Abschnitte von Metasedimenten, einschlie?lich kleinerer Horizonte aus geb?nderten Eisenformationen, mafischen und ultramafischen Horizonten, innerhalb von schwach bis m??ig deformiertem Granit durchteuft. Die Gesamtbreite des Gr?nsteinpakets variiert von 100 m bis 800 m. Eine geologische Kartierung wurden entlang einer Nord-S?d-Linie etwa 800 m ?stlich von Bohrloch 21BNRC213 durchgef?hrt. Strukturelle Messungen deuten darauf hin, dass die Foliation n?rdlich mit durchschnittlich 71 Grad bei einem durchschnittlichen Streichen von 255 Grad abf?llt.

Es wurden drei Sch?rfproben von einer Quarzader innerhalb einer Scher-/Verwerfungsstruktur entnommen, die 800 m nord?stlich und entlang des Streichens von Bohrloch 21BNAC213 zutage tritt. Die Proben lieferten schwach anomale Ergebnisse (beste Au-Werte von 0,10 und 0,11 g/t) und weisen darauf hin, dass die Mineralisierung in Bohrloch 21BNAC213 mit einem gr??eren Schersystem in Zusammenhang stehen k?nnte.

Der hochgradige Abschnitt in 21BNAC213 ist besonders bedeutsam, da er sich in einem Gebiet befindet, das unter einer transportierten Abdeckung liegt, von der keine historischen Bohrungen oder Oberfl?chenprobenahmen bekannt sind, und die Goldmineralisierung mit einer bedeutenden Scherzone verbunden ist. Es besteht ein erhebliches Potenzial, mit weiteren erfolgreichen Explorationsbohrungen ein gro?es mineralisiertes System in Oberfl?chenn?he abzugrenzen, da die Durchteufung sowohl neigungsabw?rts als auch entlang des Streichens offen ist. ?stlich von 21BNAC213 befindet sich eine Streichenl?nge von ungef?hr 5 km innerhalb des Projektgebiets von Monument, von dem abgesehen von den drei in dieser Pressemitteilung beschriebenen Sch?rfproben keine weiteren Proben bekannt sind.

LAGERST?TTE FLC2

Das Zielgebiet von FLC2 befindet sich etwa 400 m s?dlich der Banderol-Grube und scheint mit der s?dlichen Fortsetzung desselben strukturellen Kontakts verbunden zu sein, zu dem die Mineralisierung innerhalb der Grube geh?rt. In der Banderol-Grube wurden vor 2005 sch?tzungsweise 28.000 Unzen Gold mit 2,9 g/t Au gef?rdert (Updated Mineral Resource, Burnakura Project, Western Australia, Australia NI 43-101 Technical Report. SRK, Juli 2018).

Es wurden insgesamt 30 L?cher mit einer L?nge von 1882 m in FLC2 gebohrt (Abbildung 4).

Abbildung 4: Phase 1-RC-Bohrung in FLC2-Lagerst?tte ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf11dff1-f4f5-4a6d-b09f-c0004089f8a4

Der beste Abschnitt umfasst 8 m mit 0,97 g/t Au ab 5 m abw?rts in 21BNRC008. Es gibt weitere niedriggradige Abschnitte von ?hnlichem Metallgehalt wie die historischen Durchteufungen, darunter 7 m mit 0,82 g/t Au ab 18 m abw?rts in 21BNRC026 (Tabelle 4).

Table 4: FLC2 Prospect Highlights Target Drillhole ID Type From (m) To (m) Length (m) Au (g/t) FLC2 21BNRC008 RC 5 13 8 0.97 21BNRC011 RC 29 30 1 2.05 21BNRC013 RC 21 22 1 1.10 21BNRC015 RC 38 39 1 1.05 and RC 43 44 1 2.30 21BNRC020 RC 55 58 3 0.85 21BNRC021 RC 55 56 1 1.33 21BNRC026 RC 18 25 7 0.82 21BNRC030 RC 23 24 1 1.20

Die bisherigen Bohrungen bestanden aus Fences von RAB-Bohrl?chern, die in einem Abstand von 80 m und mit einem Lochabstand von 40 m bis in eine Tiefe von 40 m gebohrt wurden. Auch wenn eine niedriggradige Goldmineralisierung durchteuft wurde, wobei die beste Durchteufung 10 m mit 3,4 g/t Au und 3 m mit 5,0 g/t Au betrug, konnten tiefere Perkussionsbohrungen, die auf die neigungsabw?rts gelegenen h?hergradigen RAB-Ergebnisse abzielten, keine Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung oder Dicke durchteufen. Die Basis der vollst?ndigen Oxidation liegt im Durchschnitt in einer Tiefe von 30 m, w?hrend sich die Oberseite frischen Gesteins in einer Tiefe von ungef?hr 45 m befindet.

Die Bohrergebnisse und geologischen Aufzeichnungen der Phase 1-Bohrungen weisen darauf hin, dass die Mineralisierung im Allgemeinen mit mafischen und ultramafischen sowie ultramafischen und granitischen lithologischen Kontakten verbunden ist. Es gibt auch einige Hinweise auf supergene Anreicherungen. Die Lokalisierung von Scherung entlang verschiedener lithologischer Kontakte in Kombination mit supergenen Anreicherungen weist eine verteilte Mineralisierung entlang eines Streichens von ?ber 800 m und entlang eines Streichens von ungef?hr 700 m auf.

Um weiter auf diese Mineralisierung abzuzielen und sich auf die aussichtsreichsten Gebiete zu konzentrieren, muss eine detailliertere geologische Interpretation auf der Grundlage aller Bohrungen und magnetischen Luftaufnahmen durchgef?hrt werden. Dar?ber hinaus m?ssen einige der Phase 1-Bohrl?cher in zuk?nftigen Bohrprogrammen m?glicherweise erweitert werden, um die Kontinuit?t der neigungsabw?rts befindlichen Mineralisierung weiter zu etablieren.

LAGERST?TTE FLC3

Die Lagerst?tte FLC3 befindet sich 1,2 km s?dlich von der Grube Federal City und umfasst mehrere flache historische hochgradige Goldabschnitte, die ?ber eine sehr kurze Streichenl?nge aufgezeichnet wurden, einschlie?lich 10 m mit 10,9 g/t (FCPH1526).

In der Umgebung von FCPH1526 wurden zuvor acht RAB-Bohrlinien niedergebracht, um die hochgradige Mineralisierung abzugrenzen. Sie durchteuften jedoch nur sehr schwach anomales Gold und beschr?nkten die Streichenausdehnung auf 200 m (Abbildung 5). Die Interpretation der Mineralisierung in den Bohrl?chern deutet darauf hin, dass die Mineralisierung in einer ungef?hren Nord-S?d-Richtung verl?uft.

Im Rahmen des Phase 1-Bohrprogramms wurden 4 RC-L?cher (282 m) niedergebracht, um die hochgradige Mineralisierung 40 m n?rdlich und s?dlich von FCPH1526 und die Kontinuit?t in Fallrichtung zu untersuchen. Es wurde auch eine Oberfl?chenkartierung durchgef?hrt, allerdings ist der Aufschluss begrenzt.

Abbildung 5: Phase 1-RC-Bohrung in Lagerst?tte FLC3 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc6cdd7f-f943-4405-a645-d7d71192c38e

Die Bohrl?cher der Phase 1 von FLC3 lieferten keine anomalen Ergebnisse, und es scheint im unmittelbaren Bohrgebiet nur ein begrenztes Potenzial f?r die weitere Erschlie?ung der Lagerst?tte FLC3 zu bestehen. N?rdlich und s?dlich der Lagerst?tte FLC3 gibt es jedoch eine betr?chtliche Streichenl?nge, die noch nicht bebohrt wurde, und diese Gebiete werden im Rahmen der laufenden Zielerschlie?ungsstrategie von Monument bewertet werden.

ZIELGEBIET BANDEROL SOUTH

Das Zielgebiet Banderol South befindet sich etwa 2 km s?dlich von der Banderol-Grube, wo goldhaltiges Erz aus einer nord-s?dlich verlaufenden Struktur abgebaut und in der Burnakura-Anlage verarbeitet wurde (Abbildung 6). Von Banderol wird keine Restressource gemeldet.

Im Zielgebiet Banderol South wurden insgesamt 127 AC-Bohrl?cher (21BNAC031-157) mit einer L?nge von 3.465 m gebohrt. Die besten Durchteufungen umfassten 4 m mit 0,53 g/t Au in 21BNAC031 und 4 m mit 0,51 g/t Au in 21BNAC129.

Abbildung 6: Phase 1-Bohrung im Zielgebiet Banderol South ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fcb3cd1-45b1-4b66-92d6-061bc31d4ee3

Eine von felsischem Vulkangestein dominierte Sequenz war von einem geringen Vorkommen von Granodiorit, Mafiten und Ultramafiten durchteuft. Die transportierte Abdeckung ist im Allgemeinen sehr flach und weniger als 1 m dick. Obwohl die Durchteufung in 21BNAC031 mit einem bekannten nordwestlichen Mineralisierungstrend innerhalb des Granits in Verbindung gebracht werden kann, ist die Durchteufung in 21BNAC129 mit einer Quarzader von unbekannter Ausrichtung verbunden und erfordert weitere Untersuchungen. Die neu erworbenen geologischen Informationen werden in die derzeitige Interpretation einbezogen, um die k?nftige Ausrichtung der Exploration zu unterst?tzen.

N?CHSTE SCHRITTE

Die Folgearbeiten des Phase-1-Bohrprogramms werden sich zun?chst auf das aufregende Junction-Zielgebiet konzentrieren und k?nnten Folgendes umfassen:

Zus?tzliche geologische Kartierung weiter ?stlich am Junction-Zielgebiet, die die Abgrenzung von Gebieten unterst?tzen soll, die f?r Bodenprobenahmen geeignet sind.

Bodenprobenahmen im Junction-Zielgebiet ?stlich der am weitesten ?stlich gebohrten Linie in Gebieten, die nicht unter einer transportierten Abdeckung liegen.

Infill-AC-Bohrlinien ?stlich und westlich von 21BNAC213.

Folgearbeiten des RC-Bohrprogramms am Junction-Zielgebiet.

QUALIT?TSSICHERUNG/QUALIT?TSKONTROLLE

Alle von Monument durchgef?hrten Bohrungen wurden nach den folgenden Verfahren und Methoden von Strike Drilling Pty Ltd und unter Aufsicht von Monument-Mitarbeitern durchgef?hrt.

Bei RC-Bohrungen wurde ein 5,0-Zoll-Pneumatikhammer zur Probenentnahme verwendet, wobei die Proben in 60-Liter-Plastikt?ten gesammelt wurden. Die Proben wurden als 1-m-Teilproben aus dem Zyklon oder als 4-m-Verbundproben aus den 60-Liter-Plastiks?cken entnommen. Die Proben wurden trocken gehalten, indem gen?gend Luftdruck aufrechterhalten wurde, um einen Zufluss von Grundwasser zu verhindern; eine sehr kleine Anzahl von RC-Proben aus diesem Bohrprogramm wurde dennoch feucht oder nass.

Bei den AC-Bohrungen wurde eine 4,0-Zoll-Klinge verwendet, und das Bohrgut wurde in Abst?nden von einem Meter gesammelt und zwischen einem Kalikobeutel und einem Teil, der f?r Speerproben aus 4 m Kompositen auf den Boden gelegt wurde, aufgeteilt. Die 1-Meter-Kalikoproben werden an der Bohrstelle gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse eingetroffen sind und validiert wurden. Komposite, die mehr als 0,1 g/t Au lieferten, wurden mithilfe der 1-Meter-Kalikobeutel in Teilproben aufgeteilt.

F?r alle mineralisierten Proben, die signifikanten Au-Abschnitten entsprechen, werden grobe R?ckstellproben zur?ckbehalten und vor Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Bohrkern-Lagerplatz gelagert.

Alle Bohrproben wurden zur Aufbereitung und Analyse an das Labor ALS Geochemistry in Townsville, QLD, gesandt. Alle Proben wurden einer routinem??igen Goldanalyse mit einer 50-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss unterzogen. Ausgew?hlte Proben wurden durch einen Aufschluss mit vier S?uren aufgel?st und dann mithilfe eines ICP-OES-Abschlusses auf 33 Elemente hin analysiert.

Die Qualit?tskontrollverfahren beinhalteten das systematische Einf?gen von Leerproben (1 von 50 Proben), Duplikaten (1 von 40 Proben) und Probenstandards (1 von 20 Proben) in den Probenstrom an der Bohrstelle.

Die Ergebnisse der eingef?gten Referenzmaterialien, einschlie?lich der Leerproben und Standards, wurden als zufriedenstellend der besten Branchenpraxis entsprechend angesehen. Alle eingef?gten Standards lagen innerhalb von 2 Standardabweichungen der zertifizierten Werte mit Ausnahme einer Probe, die mit mehreren benachbarten Proben als Intervall wiederholt wurde. Die neu eingef?gten Standards lagen innerhalb von 2 Standardabweichungen der erwarteten Werte.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Adrian Woolford, Chefgeologe des Unternehmens, zusammengestellt und von Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, einer gem?? NI43-101 qualifizierten Person, gepr?ft und genehmigt. Er wurde von Golder Associates Pty Ltd. beauftragt.

?ber Monument

Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen h?lt eine 20-%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigent?mer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen besch?ftigt ungef?hr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich f?r die h?chsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, Pr?sidentin und CEO

Monument Mining Ltd.

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

Anhang 1 - Zusammenfassung der Bohrkragen-Details und der bedeutenden Untersuchungen der Phase 1

Die Koordinaten sind im Gittersystem MGA94, Zone 50, angegeben. Die Ergebnisse werden ohne Obergrenze angegeben. NSR steht f?r "kein signifikantes Ergebnis". Signifikante Au-Abschnitte der RC-L?cher (21BNRC-L?cher) sind alle Durchteufungen, die gr??er als 1 m mit 1,0 g/t Au sind, und signifikante Au-Abschnitte der AC-L?cher (21BNAC-L?cher) sind alle Durchteufungen, die gr??er als 1 m mit 0,5 g/t Au sind.

RC-Bohrlochkragen-Details und bedeutende Untersuchungen

Hole ID Target Easting Northing RL Azi Dip EOH (m) Depth From (m) Depth To (m) Length (m) Au grade (g/t) 21BNRC001 Munro Bore Extension 643501 7002621 499 128 -60 62 - - - NSR 21BNRC002 Munro Bore Extension 643458 7002551 497 130 -60 60 - - - NSR 21BNRC003 Munro Bore Extension 643405 7002487 496 130 -60 60 - - - NSR 21BNRC004 Munro Bore Extension 643389 7002712 499 128 -60 160 - - - NSR 21BNRC005 Munro Bore Extension 643350 7002642 499 130 -60 156 119 120 1 1.0 21BNRC006 Munro Bore Extension 643302 7002576 497 126 -60 153 - - - NSR 21BNRC007 FLC2 641830 7004449 483 135 -60 94 - - - NSR 21BNRC008 FLC2 641846 7004381 484 134 -60 95 5 13 8 0.97 21BNRC009 FLC2 641879 7004359 484 131 -60 94 - - - NSR 21BNRC010 FLC2 641911 7004227 484 134 -60 67 - - - NSR 21BNRC011 FLC2 641943 7004203 484 137 -60 59 29 30 1 2.05 21BNRC012 FLC2 641973 7004174 483 131 -60 89 - - - NSR 21BNRC013 FLC2 642092 7004131 484 133 -60 65 21 22 1 1.1 21BNRC014 FLC2 642123 7004105 485 136 -60 47 - - - NSR 21BNRC015 FLC2 642152 7004076 485 130 -60 83 38 39 1 1.05 21BNRC015 FLC2 43 44 1 2.3 21BNRC016 FLC2 642143 7004165 484 133 -60 60 - - - NSR 21BNRC017 FLC2 642167 7004142 485 130 -60 60 - - - NSR 21BNRC018 FLC2 642189 7004126 485 130 -60 60 - - - NSR 21BNRC019 FLC2 642212 7004108 485 132 -60 60 - - - NSR 21BNRC020 FLC2 642232 7004093 485 131 -60 80 55 58 3 0.85 21BNRC021 FLC2 642129 7003865 486 130 -60 60 55 56 1 1.33 21BNRC022 FLC2 642110 7003881 486 132 -60 60 - - - NSR 21BNRC023 FLC2 642092 7003900 486 131 -60 60 - - - NSR 21BNRC024 FLC2 642064 7003921 485 132 -60 60 - - - NSR 21BNRC025 FLC2 642460 7004082 486 131 -60 43 - - - NSR 21BNRC026 FLC2 642437 7004102 486 131 -60 52 18 25 7 0.82 21BNRC027 FLC2 642418 7004120 485 132 -60 59 - - - NSR 21BNRC028 FLC2 642395 7004139 484 133 -60 53 - - - NSR 21BNRC029 FLC2 642556 7004198 485 133 -60 46 - - - NSR 21BNRC030 FLC2 642533 7004211 485 131 -60 60 23 24 1 1.2 21BNRC031 FLC2 642506 7004229 485 132 -60 60 - - - NSR 21BNRC032 FLC2 642630 7004212 485 130 -60 46 - - - NSR 21BNRC033 FLC2 642604 7004227 485 131 -60 50 - - - NSR 21BNRC034 FLC2 642583 7004245 485 133 -60 40 - - - NSR 21BNRC035 FLC2 642561 7004261 485 133 -60 60 - - - NSR 21BNRC036 FLC2 642183 7004051 485 134 -60 60 - - - NSR 21BNRC037 Munro Bore Extension 643469 7002647 499 130 -60 80 31 36 5 1.53 21BNRC037 Munro Bore Extension 71 72 1 1.00 21BNRC038 Munro Bore Extension 643429 7002682 500 129 -60 149 111 113 2 0.81 21BNRC038 Munro Bore Extension 119 122 3 1.91 21BNRC038 Munro Bore Extension 129 130 1 2.35 21BNRC039 Munro Bore Extension 643385 7002613 498 132 -61 143 60 62 2 1.56 21BNRC039 Munro Bore Extension 106 108 2 3.70 21BNRC040 Munro Bore Extension 643425 7002579 498 131 -60 80 - - - NSR 21BNRC041 Munro Bore Extension 643373 7002514 496 128 -60 80 34 37 3 0.99 21BNRC042 Munro Bore Extension 643338 7002547 497 131 -60 118 56 58 2 1.16 21BNRC042 Munro Bore Extension 65 66 1 1.49 21BNRC043 FLC3 643839 7004335 490 93 -60 64 - - - NSR 21BNRC044 FLC3 643801 7004327 489 93 -62 82 - - - NSR 21BNRC045 FLC3 643831 7004233 492 94 -61 60 - - - NSR 21BNRC046 FLC3 643801 7004232 491 97 -61 76 - - - NSR AC Drill Hole Collar Details and Significant Assays Hole ID Target Easting Northing RL Azi Dip EOH (m) Depth From (m) Depth To (m) Length (m) Au grade (g/t) 21BNAC001 Authaal East 645757 7005621 478 130 -60 27 - - - NSR 21BNAC002 Authaal East 645741 7005634 477 130 -60 15 - - - NSR 21BNAC003 Authaal East 645722 7005650 477 130 -60 13 - - - NSR 21BNAC004 Authaal East 645702 7005660 477 130 -60 49 - - - NSR 21BNAC005 Authaal East 645687 7005672 477 130 -60 37 - - - NSR 21BNAC006 Authaal East 645662 7005695 476 130 -60 41 - - - NSR 21BNAC007 Authaal East 645649 7005707 476 130 -60 19 - - - NSR 21BNAC008 Authaal East 645624 7005728 476 130 -60 43 - - - NSR 21BNAC009 Authaal East 645606 7005743 475 130 -60 48 - - - NSR 21BNAC010 Authaal East 645592 7005757 475 130 -60 42 - - - NSR 21BNAC011 Authaal East 645566 7005774 475 130 -60 41 - - - NSR 21BNAC012 Authaal East 645545 7005793 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC013 Authaal East 645530 7005803 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC014 Authaal East 645508 7005822 474 130 -60 43 - - - NSR 21BNAC015 Authaal East 645497 7005835 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC016 Authaal East 645480 7005847 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC017 Authaal East 645442 7005880 473 130 -60 60 - - - NSR 21BNAC018 Authaal East 645412 7005892 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC019 Authaal East 645388 7005911 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC020 Authaal East 645375 7005922 473 130 -60 39 - - - NSR 21BNAC021 Authaal East 645353 7005933 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC022 Authaal East 645334 7005966 473 130 -60 54 - - - NSR 21BNAC023 Authaal East 645316 7005981 473 130 -60 42 - - - NSR 21BNAC024 Authaal East 645295 7005996 473 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC025 Authaal East 645279 7006009 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC026 Authaal East 645264 7006028 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC027 Authaal East 645234 7006046 474 130 -60 38 - - - NSR 21BNAC028 Authaal East 645218 7006061 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC029 Authaal East 645202 7006075 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC030 Authaal East 645181 7006091 474 130 -60 40 - - - NSR 21BNAC031 Banderol South 642601 7002646 497 90 -60 40 28 32 4 0.53 21BNAC032 Banderol South 642578 7002647 497 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC033 Banderol South 642554 7002648 497 90 -60 33 - - - NSR 21BNAC034 Banderol South 642528 7002648 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC035 Banderol South 642503 7002646 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC036 Banderol South 642478 7002647 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC037 Banderol South 642452 7002647 498 90 -60 42 - - - NSR 21BNAC038 Banderol South 642429 7002650 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC039 Banderol South 642404 7002648 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC040 Banderol South 642377 7002646 498 90 -60 31 - - - NSR 21BNAC041 Banderol South 642354 7002646 498 90 -60 27 - - - NSR 21BNAC042 Banderol South 642327 7002647 499 90 -60 36 - - - NSR 21BNAC043 Banderol South 642304 7002648 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC044 Banderol South 642271 7002632 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC045 Banderol South 642247 7002636 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC046 Banderol South 642227 7002646 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC047 Banderol South 642200 7002649 499 90 -60 32 - - - NSR 21BNAC048 Banderol South 642175 7002649 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC049 Banderol South 642152 7002650 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC050 Banderol South 642134 7002649 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC051 Banderol South 642103 7002646 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC052 Banderol South 642078 7002646 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC053 Banderol South 642059 7002646 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC054 Banderol South 642028 7002618 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC055 Banderol South 642000 7002643 503 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC056 Banderol South 641978 7002644 503 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC057 Banderol South 641952 7002646 503 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC058 Banderol South 641926 7002646 503 90 -60 23 - - - NSR 21BNAC059 Banderol South 641799 7002644 500 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC060 Banderol South 641776 7002647 499 90 -60 22 - - - NSR 21BNAC061 Banderol South 641757 7002647 498 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC062 Banderol South 641729 7002646 497 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC063 Banderol South 641704 7002647 495 90 -60 5 - - - NSR 21BNAC064 Banderol South 641678 7002645 495 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC065 Banderol South 641652 7002646 494 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC066 Banderol South 641629 7002648 493 90 -60 4 - - - NSR 21BNAC067 Banderol South 641603 7002647 492 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC068 Banderol South 642753 7002250 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC069 Banderol South 642731 7002248 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC070 Banderol South 642708 7002246 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC071 Banderol South 642682 7002246 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC072 Banderol South 642653 7002245 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC073 Banderol South 642630 7002245 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC074 Banderol South 642608 7002242 499 90 -60 42 - - - NSR 21BNAC075 Banderol South 642581 7002243 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC076 Banderol South 642554 7002243 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC077 Banderol South 642528 7002244 499 90 -60 48 - - - NSR 21BNAC078 Banderol South 642506 7002244 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC079 Banderol South 642482 7002246 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC080 Banderol South 642457 7002246 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC081 Banderol South 642431 7002246 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC082 Banderol South 642407 7002247 500 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC083 Banderol South 642332 7002242 498 90 -60 11 - - - NSR 21BNAC084 Banderol South 642304 7002240 497 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC085 Banderol South 642279 7002245 497 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC086 Banderol South 642254 7002246 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC087 Banderol South 642230 7002246 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC088 Banderol South 642205 7002246 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC089 Banderol South 642177 7002245 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC090 Banderol South 642152 7002259 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC091 Banderol South 642127 7002251 495 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC092 Banderol South 642106 7002245 495 90 -60 35 - - - NSR 21BNAC093 Banderol South 642078 7002242 494 90 -60 39 - - - NSR 21BNAC094 Banderol South 642055 7002247 494 90 -60 23 - - - NSR 21BNAC095 Banderol South 642030 7002249 494 90 -60 38 - - - NSR 21BNAC096 Banderol South 642004 7002247 494 90 -60 17 - - - NSR 21BNAC097 Banderol South 641979 7002246 494 90 -60 23 - - - NSR 21BNAC098 Banderol South 641954 7002246 494 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC099 Banderol South 641930 7002248 495 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC100 Banderol South 641905 7002248 495 90 -60 5 - - - NSR 21BNAC101 Banderol South 641881 7002246 495 90 -60 19 - - - NSR 21BNAC102 Banderol South 641854 7002248 495 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC103 Banderol South 641831 7002247 494 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC104 Banderol South 641804 7002246 493 90 -60 17 - - - NSR 21BNAC105 Banderol South 641778 7002245 492 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC106 Banderol South 641750 7002246 491 90 -60 3 - - - NSR 21BNAC107 Banderol South 641730 7002248 491 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC108 Banderol South 641706 7002245 490 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC109 Banderol South 641677 7002246 490 90 -60 4 - - - NSR 21BNAC110 Banderol South 641608 7002247 490 90 -60 7 - - - NSR 21BNAC111 Banderol South 641556 7002247 490 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC112 Banderol South 641505 7002247 489 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC113 Banderol South 642719 7001810 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC114 Banderol South 642703 7001810 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC115 Banderol South 642681 7001810 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC116 Banderol South 642650 7001809 500 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC117 Banderol South 642634 7001807 500 90 -60 42 - - - NSR 21BNAC118 Banderol South 642602 7001808 499 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC119 Banderol South 642576 7001808 499 90 -60 36 - - - NSR 21BNAC120 Banderol South 642551 7001808 498 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC121 Banderol South 642525 7001806 497 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC122 Banderol South 642500 7001805 496 90 -60 25 - - - NSR 21BNAC123 Banderol South 642476 7001807 496 90 -60 34 - - - NSR 21BNAC124 Banderol South 642451 7001807 496 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC125 Banderol South 642429 7001809 495 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC126 Banderol South 642404 7001807 495 90 -60 15 - - - NSR 21BNAC127 Banderol South 642351 7001809 495 90 -60 29 - - - NSR 21BNAC128 Banderol South 642328 7001809 495 90 -60 31 - - - NSR 21BNAC129 Banderol South 642303 7001810 494 90 -60 32 24 28 4 0.51 21BNAC130 Banderol South 642278 7001810 494 90 -60 35 - - - NSR 21BNAC131 Banderol South 642253 7001809 494 90 -60 28 - - - NSR 21BNAC132 Banderol South 642230 7001810 494 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC133 Banderol South 642201 7001812 493 90 -60 20 - - - NSR 21BNAC134 Banderol South 642181 7001816 493 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC135 Banderol South 642154 7001817 493 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC136 Banderol South 642130 7001818 493 90 -60 19 - - - NSR 21BNAC137 Banderol South 642097 7001804 492 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC138 Banderol South 642077 7001809 492 90 -60 14 - - - NSR 21BNAC139 Banderol South 642057 7001808 492 90 -60 19 - - - NSR 21BNAC140 Banderol South 642030 7001810 492 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC141 Banderol South 642004 7001812 492 90 -60 20 - - - NSR 21BNAC142 Banderol South 641979 7001811 491 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC143 Banderol South 641957 7001812 491 90 -60 30 - - - NSR 21BNAC144 Banderol South 641934 7001810 491 90 -60 15 - - - NSR 21BNAC145 Banderol South 641904 7001809 490 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC146 Banderol South 641877 7001810 490 90 -60 22 - - - NSR 21BNAC147 Banderol South 641856 7001809 490 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC148 Banderol South 641828 7001808 490 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC149 Banderol South 641804 7001808 490 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC150 Banderol South 641752 7001808 490 90 -60 17 - - - NSR 21BNAC151 Banderol South 641723 7001808 490 90 -60 2 - - - NSR 21BNAC152 Banderol South 641677 7001808 490 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC153 Banderol South 641654 7001809 490 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC154 Banderol South 641630 7001811 490 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC155 Banderol South 641579 7001810 490 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC156 Banderol South 641551 7001810 490 90 -60 37 - - - NSR 21BNAC157 Banderol South 641527 7001807 490 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC158 Junction 642744 7000343 506 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC159 Junction 642718 7000347 509 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC160 Junction 642696 7000345 508 90 -60 22 - - - NSR 21BNAC161 Junction 642671 7000350 505 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC162 Junction 642652 7000352 505 90 -60 16 - - - NSR 21BNAC163 Junction 642623 7000355 505 90 -60 14 - - - NSR 21BNAC164 Junction 642598 7000356 507 90 -60 18 - - - NSR 21BNAC165 Junction 642574 7000355 508 90 -60 21 - - - NSR 21BNAC166 Junction 642555 7000353 507 90 -60 35 - - - NSR 21BNAC167 Junction 642538 7000354 505 90 -60 34 - - - NSR 21BNAC168 Junction 642512 7000352 504 90 -60 36 - - - NSR 21BNAC169 Junction 642489 7000352 505 90 -60 38 - - - NSR 21BNAC170 Junction 642463 7000354 504 90 -60 39 - - - NSR 21BNAC171 Junction 642443 7000353 506 90 -60 33 - - - NSR 21BNAC172 Junction 642417 7000354 504 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC173 Junction 642394 7000353 503 90 -60 30 - - - NSR 21BNAC174 Junction 642367 7000355 501 90 -60 22 - - - NSR 21BNAC175 Junction 642346 7000354 505 90 -60 4 - - - NSR 21BNAC176 Junction 642321 7000353 504 90 -60 9 - - - NSR 21BNAC177 Junction 642297 7000358 502 90 -60 17 - - - NSR 21BNAC178 Junction 642272 7000354 504 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC179 Junction 642250 7000353 505 90 -60 12 - - - NSR 21BNAC180 Junction 642222 7000350 504 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC181 Junction 642194 7000343 502 90 -60 5 - - - NSR 21BNAC182 Junction 642169 7000347 500 90 -60 19 - - - NSR 21BNAC183 Junction 642148 7000352 505 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC184 Junction 642127 7000352 501 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC185 Junction 642101 7000357 502 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC186 Junction 642074 7000354 502 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC187 Junction 642044 7000347 504 90 -60 13 - - - NSR 21BNAC188 Junction 642024 7000347 502 90 -60 6 - - - NSR 21BNAC189 Junction 642001 7000352 502 90 -60 10 - - - NSR 21BNAC190 Junction 641973 7000352 503 90 -60 8 - - - NSR 21BNAC191 Junction 641945 7000351 504 90 -60 11 - - - NSR 21BNAC192 Junction 641925 7000352 500 90 -60 30 - - - NSR 21BNAC193 Junction 641898 7000345 502 90 -60 30 - - - NSR 21BNAC194 Junction 641879 7000344 501 90 -60 36 - - - NSR 21BNAC195 Junction 641847 7000347 500 90 -60 46 - - - NSR 21BNAC196 Junction 641827 7000352 502 90 -60 42 - - - NSR 21BNAC197 Junction 641799 7000352 501 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC198 Junction 641782 7000354 502 90 -60 40 - - - NSR 21BNAC199 Junction 642147 6998750 505 180 -60 7 - - - NSR 21BNAC200 Junction 642148 6998770 507 180 -60 7 - - - NSR 21BNAC201 Junction 642152 6998799 508 180 -60 8 - - - NSR 21BNAC202 Junction 642155 6998824 510 180 -60 8 - - - NSR 21BNAC203 Junction 642155 6998846 510 180 -60 7 - - - NSR 21BNAC204 Junction 642155 6998871 509 180 -60 8 - - - NSR 21BNAC205 Junction 642156 6998894 508 180 -60 8 - - - NSR 21BNAC206 Junction 642157 6998924 512 180 -60 7 - - - NSR 21BNAC207 Junction 642158 6998947 509 180 -60 10 - - - NSR 21BNAC208 Junction 642155 6998969 512 180 -60 13 - - - NSR 21BNAC209 Junction 642157 6998999 509 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC210 Junction 642155 6999029 511 180 -60 34 - - - NSR 21BNAC211 Junction 642155 6999052 510 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC212 Junction 642155 6999078 512 180 -60 34 - - - NSR 21BNAC213 Junction 642155 6999100 512 180 -60 40 22 25 3 10.2 Including Junction 22 23 1 27.3 21BNAC214 Junction 642154 6999127 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC215 Junction 642154 6999155 510 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC216 Junction 642153 6999178 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC217 Junction 642152 6999202 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC218 Junction 642153 6999227 513 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC219 Junction 642153 6999258 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC220 Junction 642152 6999281 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC221 Junction 642151 6999308 510 180 -60 28 - - - NSR 21BNAC222 Junction 642149 6999337 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC223 Junction 642148 6999355 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC224 Junction 642148 6999378 510 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC225 Junction 642149 6999403 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC226 Junction 642150 6999429 508 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC227 Junction 642152 6999454 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC228 Junction 642151 6999481 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC229 Junction 642152 6999509 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC230 Junction 642154 6999532 511 180 -60 29 - - - NSR 21BNAC231 Junction 642153 6999559 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC232 Junction 642153 6999581 512 180 -60 29 - - - NSR 21BNAC233 Junction 642157 6999606 514 180 -60 23 - - - NSR 21BNAC234 Junction 642154 6999630 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC235 Junction 642156 6999650 510 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC236 Junction 642154 6999679 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC237 Junction 642156 6999709 513 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC238 Junction 642156 6999731 513 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC239 Junction 642158 6999750 515 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC240 Junction 642157 6999777 514 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC241 Junction 642155 6999802 512 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC242 Junction 642158 6999823 513 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC243 Junction 642156 6999852 512 180 -60 21 - - - NSR 21BNAC244 Junction 642158 6999878 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC245 Junction 642156 6999894 514 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC246 Junction 642156 6999919 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC247 Junction 642156 6999949 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC248 Junction 642155 6999969 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC249 Junction 642156 6999995 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC250 Junction 642157 7000022 510 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC251 Junction 642158 7000043 509 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC252 Junction 642157 7000070 511 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC253 Junction 642152 7000103 511 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC254 Junction 640498 6998647 505 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC255 Junction 640496 6998670 505 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC256 Junction 640496 6998692 505 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC257 Junction 640496 6998716 505 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC258 Junction 640496 6998740 505 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC259 Junction 640495 6998771 504 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC260 Junction 640497 6998796 503 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC261 Junction 640496 6998825 503 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC262 Junction 640495 6998848 506 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC263 Junction 640496 6998873 505 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC264 Junction 640494 6998899 504 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC265 Junction 640495 6998924 504 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC266 Junction 640494 6998947 505 180 -60 22 - - - NSR 21BNAC267 Junction 640493 6998970 504 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC268 Junction 640493 6998993 504 180 -60 17 - - - NSR 21BNAC269 Junction 640496 6999023 504 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC270 Junction 640498 6999049 504 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC271 Junction 640499 6999076 502 180 -60 16 - - - NSR 21BNAC272 Junction 640498 6999097 503 180 -60 35 - - - NSR 21BNAC273 Junction 640500 6999117 503 180 -60 18 - - - NSR 21BNAC274 Junction 640500 6999144 502 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC275 Junction 640502 6999169 502 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC276 Junction 640501 6999198 501 180 -60 28 - - - NSR 21BNAC277 Junction 640502 6999222 501 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC278 Junction 640503 6999245 499 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC279 Junction 640504 6999274 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC280 Junction 640503 6999300 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC281 Junction 640503 6999322 502 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC282 Junction 640503 6999349 501 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC283 Junction 640503 6999372 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC284 Junction 640505 6999395 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC285 Junction 640504 6999419 502 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC286 Junction 640507 6999443 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC287 Junction 640507 6999468 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC288 Junction 640507 6999498 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC289 Junction 640505 6999521 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC290 Junction 640506 6999548 498 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC291 Junction 640503 6999577 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC292 Junction 640501 6999603 502 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC293 Junction 640499 6999626 501 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC294 Junction 640500 6999649 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC295 Junction 641347 6999348 496 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC296 Junction 641343 6999368 498 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC297 Junction 641346 6999389 496 180 -60 38 - - - NSR 21BNAC298 Junction 641346 6999420 497 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC299 Junction 641345 6999445 498 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC300 Junction 641345 6999475 498 180 -60 23 - - - NSR 21BNAC301 Junction 641347 6999500 501 180 -60 30 - - - NSR 21BNAC302 Junction 641347 6999522 499 180 -60 19 - - - NSR 21BNAC303 Junction 641347 6999549 500 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC304 Junction 641345 6999572 502 180 -60 26 - - - NSR 21BNAC305 Junction 641348 6999592 501 180 -60 24 - - - NSR 21BNAC306 Junction 641348 6999621 500 180 -60 28 - - - NSR 21BNAC307 Junction 641352 6999641 502 180 -60 29 - - - NSR 21BNAC308 Junction 639703 6998651 500 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC309 Junction 639701 6998671 500 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC310 Junction 639705 6998722 500 180 -60 36 - - - NSR 21BNAC311 Junction 639700 6998771 499 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC312 Junction 639698 6998821 499 180 -60 29 - - - NSR 21BNAC313 Junction 639696 6998872 500 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC314 Junction 639698 6998916 501 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC315 Junction 639697 6998972 502 180 -60 37 - - - NSR 21BNAC316 Junction 639697 6999017 499 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC317 Junction 639701 6999071 499 180 -60 33 - - - NSR 21BNAC318 Junction 639698 6999124 497 180 -60 50 - - - NSR 21BNAC319 Junction 639699 6999146 499 180 -60 72 - - - NSR 21BNAC320 Junction 639700 6999172 499 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC321 Junction 639701 6999198 498 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC322 Junction 639702 6999220 499 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC323 Junction 639703 6999244 499 180 -60 40 - - - NSR 21BNAC324 Junction 639702 6999282 497 180 -60 42 - - - NSR 21BNAC325 Junction 639701 6999316 499 180 -60 25 - - - NSR 21BNAC326 Junction 639699 6999337 499 180 -60 39 - - - NSR