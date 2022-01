Silver Lake Resources: Zuschlag für Harte Gold erhalten

Silver Lake hat nun doch den Zuschlag für den Kauf von Harte Gold in Kanada erhalten: Link. Zu den bekannten Bedingungen wird Silver Lake nun Harte Gold mit der produzierenden Untertagemine in Kanada übernehmen. Zusätzlich hat Silver Lake Resources von Appian die 2%ige Royalty abgekauft und Appian erhält hierfür 22 Millionen USD Gegenwert in Aktien von Silver Lake.Es lief nach dem Plan des Managements und nun gilt es zu beweisen, dass das Silver Lake Team die Mine von Harte Gold zu dem machen kann, für das sie eigentlich gebaut wurde. Einem hochgradigen Goldproduzenten mit einer Jahresproduktion von 100.000 Unzen Gold zu AISC von gut 1.000 USD.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.