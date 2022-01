Goldbullen-Katalysatoren am Horizont

Gold und Goldaktien zeigten letzte Woche unerwartete Stärke und auch wenn sie die Woche auf enttäuschende Weise beendet haben, wird ihre weitreichendere Prognose zunehmend positiv, während sich zahlreiche Katalysatoren sammeln. Wir haben bereits den Katalysator des Zinserhöhungszyklus der Fed angesprochen. In sieben der letzten acht Zinserhöhungszyklen stiegen Gold und Goldaktien nach der ersten Zinserhöhung.Wie Sie sehen können, gab es sogar einige Fälle, in denen Gold und Goldaktien einen Boden bildeten, bevor die erste Zinserhöhung eintrat. Doch wenn es in den kommenden Wochen zu Schwäche kommt, dann würde dies eine Rally nach Zinserhöhung vorbereiten, die in der Geschichte weitverbreitet ist.Der andere Katalysator ist das Potenzial einer verlängerten Korrektur am Aktienmarkt. In den vergangenen acht Jahren gingen die drei wichtigsten Tiefs am Edelmetallmarkt mit den drei wichtigsten Korrekturen am Aktienmarkt einher. Der S&P 500 hat um fast 9% korrigiert, und das Gold-S&P500-Verhältnis (unten) ist zum ersten Mal seit 15 Monaten über seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gestiegen. Sollte der Aktienmarkt weiter korrigieren, dann könnte dies eine Pause der Zinserhöhungen erzwingen. Gold würde den S&P 500 weiterhin übertreffen und die Edelmetalle könnten sich auf eine nachhaltige Aufwärtsbewegung begeben.Die Goldaktien und Silber haben sich angesichts des Selloff am Aktienmarkt gut gehalten. Sie könnten getroffen werden, sollte der Selloff zu einem scharfen Rückgang führen, doch mal sollte sich an ihren Hang zum Rebound nach scharfen Rückgängen erinnern. Auch wenn es zu weiterer Schwäche und Volatilität kommen könnte, bereitet sich der Edelmetallkomplex auf einen guten Run im Frühling und Sommer vor.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 23. Januar 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.