Bam Bam Resources: Abschluss der Bohrergebnisse auf Majuba Hill

BohrlocZielgebiet Typ AzimutNeigunLänge Länge

h g (m) (Fuß)



MHB-10 Bekanntes RC 0 -90 257,6 845

Oxid-Ziel



MHB-11 Bekanntes RC 0 -70 152,4 500

Oxid-Ziel



MHB-12 Bekanntes RC 0 -45 213,4 700

Oxid-Ziel



MHB-13 Bekanntes RC 0 -90 208,8 685

Oxid-Ziel



MHB-14 Bekanntes RC 0 -90 356,6 1170

Oxid-Ziel



MHB-15 Bekanntes RC 0 -90 304,8 1000

Oxid-Ziel



MHB-16 Bekanntes RC 0 -90 196,3 644

Oxid-Ziel



MHB-17 Bekanntes RC 0 -90 243,8 800

Oxid-Ziel



MHB-18 Bekanntes RC 0 -90 243,8 800

Oxid-Ziel



MHB-19 Bekanntes RC 110 -45 54,9 180

Oxid-Ziel



MHB-20 Kupfer-Gold-Kern 10 -70 310,0 1017

Ziel



MHB-21 Bekanntes RC 252 -80 454,2 1490

Oxid-Ziel



MHB-22 Kupfer-Gold-Kern 140 -60 549,4 1802,5

Ziel



MHB-23 Bekanntes RC 0 -90 304,8 1000

Oxid-Ziel



MHB-24 Bekanntes RC 90 -45 243,8 800

Oxid-Ziel



MHB-25 DeSoto RC 0 -90 140,2 460

MHB-26 DeSoto RC 0 -90 304,8 1000

Vancouver, 24. Januar 2022 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) berichtet über die jüngsten Entwicklungen der laufenden Probenanalyse des Kern- und Reverse-Circulation-(RC)-Bohrprogramms von 2021 auf dem Projekt Majuba Hill in Pershing County Nevada.Bam Bam erbohrte 4.539,5 Meter (14.893,5 Fuß) in sechzehn Bohrlöchern. Ziel des Bohrprogramms war, Infill-, Stepout- und Explorationsbohrlöcher in drei Gebieten abzuschließen.- Majuba mit bekanntem Kupferoxid (In-fill- und Stepout-Bohrungen)- Kupferoxidziel DeSoto (Stepout-Bohrungen)- Kupfer-Gold-Ziel (Neues Explorationsziel)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63777/2022_01_24BBRNRBamBamUpdate-DE_PRcom.001.jpegInsgesamt 3.167 Proben wurden an die zu ALS USA Inc. gehörenden Probenaufbereitungsanlagen in Reno und Elko, Nevada, geschickt. Bam Bam hat ein aktives Nachverfolgungsprogramm und die von ALS bereitgestellten Informationen zum Probenstatus zeigen, dass alle Analysen Anfang bis Februar vorliegen sollten. Die Analyseergebnisse werden bekanntgegeben, sobald die Ergebnisse in die Datenbank eingespeist und Qualitätsanalyse und -kontrolle abgeschlossen wurden.David Greenway, President und CEO, sagte: Ich freue mich sehr über die Fortschritte, die 2021 auf dem Gebiet Majuba Hill gemacht wurden, und wir erwarten sehnlich die Ergebnisse der letzten Bohrrunde. Wir wissen, dass es hohe Werte auf Majuba gibt, wie wir in einem vorigen Abschnitt, wie beispielsweise 43 Fuß von 4% Cu in Bohrloch MBH-2, gesehen haben.Bei den Sichtberichten zu den kürzlich entdeckten Dioriten erwarten wir, dass die Kernanalysen uns zeigen werden, wie wichtig das, was wir entdeckt haben, ist. Das wird uns dabei helfen, die Erweiterung der Mineralisierung in dieser wichtigen Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte zu planen.Das Unternehmen setzt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der besten Praktiken der Branche um. Die Proben werden vom sicheren BBR-Lager oder direkt vom Projekt aus zur Probenaufbereitungsanlage in Reno oder Elko (Nevada) transportiert. ALS verbringt anschließend das aufbereitete Probenpulver zum Analyselabor nach Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia). Die Boden- und Gesteinssplitterproben werden vom Unternehmen direkt nach Elko oder Reno (Nevada) transportiert.Die Bohrkernproben werden mit einer Säge halbiert, wobei eine Bohrkernhälfte jeweils in einen beschrifteten Stoffprobenbeutel gegeben wird. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach der ALS-Methode Au-AA23 ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber und die übrigen 31 Elemente werden nach der ALS-Methode ME-ICP61 bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Bohrkern-Doppelproben und kommerzielles, standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr (Pulver).Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board of Bam Bam Resources Corp. David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOJoel Warawa, VP of Corporate CommunicationsE: jw@bambamresources.comP: 1 (855) 475-0745Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!