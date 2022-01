OceanaGold erreicht Jahresprognose 2021 dank Rekordjahresproduktion aus Haile Mine

Tabelle 1 - 2021 Operative Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr

Ganzes Jahr Haile DidipiWaihi MacraeKonsolidier

2021 o s t



2021 2020

Produktion,

Verkauf und

Kosten



Produziertes koz 190.0 14.9 27.7 130.3 362.8 301.7

Gold





Goldverkäufe koz 195.0 29.9 26.4 130.3 381.6 310.5

DurchschnittlUS$/oz 1,801 1,809 1,776 1,864 1,821 1,597 (

icher 1)

Goldpreis





Produziertes kt - 2.3 - - 2.3 -

Kupfer



Kupferverkäufkt - 5.1 - - 5.1 -

e



DurchschnittlUS$/Pfun- 4.39 - - 4.39 -

icher d

Kupferpreis





Barkosten US$/oz 649 (116) 1,293 968 742 866

Standort US$/oz 1,060 (25) 1,701 1,468 1,247 1,278

AISC



(2)

Betriebdaten

Abgebautes kt 43,475336 519 47,63791,967 85,904

Material



Abgebauter Abkt 40,2617 230 42,72983,227 75,296

raum



Gefördertes kt 3,214 328 289 4,909 8,740 10,608

Erz



Mühlenmateriakt 3,146 594 292 5,263 9,294 9,067

l



Mühle Materiag/t 2.21 0.88 3.23 0.93 1.44 1.27

l

qualität

Goldausbringu% 84.2 87.0 91.1 81.9 83.3 81.4

ng



Quartal zum Haile DidipiWaihi MacraeKonsolidiert

31. o s

Dezember

2021



Q 42021Q4 2020

Produktion,

Verkauf und

Kosten



Produziertes koz 42.5 14.9 11.9 37.4 106.6 99.2

Gold





Goldverkäufe koz 46.5 10.7 11.5 36.6 105.3 96.4

DurchschnittlUS$/oz 1,787 1,928 1,791 1,799 1,806 1,726 (

icher 1)

Goldpreis





Produziertes kt - 2.3 - - 2.3 -

Kupfer



Kupferverkäufkt - 1.7 - - 1.7 -

e



DurchschnittlUS$/Pfun- 4.74 - - 4.74 -

icher d

Kupferpreis





Barkosten US$/oz 636 (236) 1,330 1,158 805 783

Standort US$/oz 1,161 16 1,845 1,469 1,326 1,080

AISC



(2)

Betriebsdaten

Abgebautes kt 10,483336 228 12,38723,433 21,574

Material



Abgebauter Abkt 9,776 7 113 10,86220,759 17,770

raum

l

Gefördertes kt 707 328 115 1,525 2,674 3,804

Erz



Mühlenmateriakt 843 594 119 1,528 3,084 2,374

l



Mühle Materiag/t 1.85 0.88 3.35 0.93 1.27 1.54

l

qualität

Goldausbringu% 82.7 87.0 92.6 81.6 83.4 84.1

ng

(1) Realisierte Gewinne und Verluste aus Goldabsicherungen sind im konsolidierten durchschnittlichen Goldpreis enthalten. Realisierte Gewinne und Verluste aus Goldabsicherungen sind nicht in den durchschnittlichen Goldpreisen der Standorte enthalten.

(2) Die AISC der Standorte sind ohne die allgemeinen Verwaltungskosten des Konzerns und wurden in früheren Zeiträumen angepasst; dementsprechend sind die konsolidierten AISC inklusive der allgemeinen Verwaltungskosten des Konzerns.

(Alle Finanzzahlen sind ungeprüft und lauten, sofern nicht anders angegeben, auf US Dollar)24. Januar 2022, (BRISBANE) OceanaGold Corp. (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ ) freut sich, seine vorläufigen Betriebsergebnisse für das gesamte Jahr und das vierte Quartal 2021, das am 31. Dezember 202 endete, bekannt zu geben. Die in diesem Dokument enthaltenen Zahlen sind ungeprüft und stehen unter dem Vorbehalt der Fertigstellung. Das Unternehmen wird seine vollständigen 2021 geprüften Finanz- und Betriebsergebnisse nach Börsenschluss der TSX am Mittwoch, dem 23. Februar 2022 (Toronto Eastern Standard Time) veröffentlichen.- Konsolidierte Goldproduktion für das gesamte Jahr stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 % in produzierten Unzen auf 362.807 Unzen.- Konsolidierte Goldproduktion im vierten Quartal 2021 lag bei 106.591 Unzen, ein Anstieg um 35 % gegenüber dem Vorquartal.- Ungeprüfte konsolidierte All-In Sustaining Costs (AISC") für das gesamte Jahr von $1.247 pro Unze und Cash-Kosten von $742 pro Unze bei einem Goldabsatz von 381.562 Unzen.- Ungeprüfte konsolidierte AISC für das vierte Quartal von 1.326 $ pro Unze bei 105.336 verkauften Unzen Gold.- Haile übertraf die Produktionsprognose für das gesamte Jahr mit einem Jahresrekord von 189.975 produzierten Unzen Gold.- Didipio übertraf mit 14,863 Unzen Gold und 2.323 Tonnen Kupfer, die in nur zwei Monaten produziert wurden, die Produktionsprognose für das gesamte Jahr; der Hochlauf der vollen Produktion liegt vor dem Zeitplan.- Der Kassenbestand erhöhte sich auf 133 Mio. USD und die gesamte sofort verfügbare Liquidität stieg auf 163 Mio. USD.Scott Sullivan, amtierender CEO von OceanaGold, sagte: "Wir haben das Jahr mit einem starken vierten Produktionsquartal abgeschlossen, unterstützt durch solide betriebliche Leistungen von Haile, das eine Rekordjahresproduktion an Gold lieferte und Didipio, wo der Hochlauf schneller als geplant voranschreitet. Wir kommen unseren Verpflichtungen nach, indem wir unsere konsolidierte Jahresprognose erreichen und zum ersten Mal seit über zwei Jahren einen positiven freien Cashflow erwirtschaften.""OceanaGold konzentriert sich darauf, durch die konsequente Umsetzung unserer Geschäftspläne und umsichtige Investitionsentscheidungen, die auf die Maximierung des Wertes unserer Betriebe ausgerichtet sind, langfristig Werte für die Aktionäre zu schaffen. Obwohl wir in den vergangenen Monaten erhebliche Verbesserungen in unserem Unternehmen erzielt haben, liegt noch viel Arbeit vor uns, um weitere Veränderungen umzusetzen und unseren Status als eines der führenden Goldminenunternehmen in der Branche wiederzuerlangen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dies erreichen und unsere bevorzugte Marktposition kurz-, mittel- und langfristig wiedererlangen werden."Für das gesamte Jahr erreichte OceanaGold seine konsolidierte Produktions- und Kostenprognose. Auf konsolidierter Basis produzierte das Unternehmen 362.807 Unzen Gold und 2.323 Tonnen Kupfer. Die Goldproduktion war im Vergleich zu 2020 um etwa 20 % höher, was auf die im Jahresvergleich rekordverdächtige Goldproduktion bei Haile, den erfolgreichen Neustart und die fortgesetzte Steigerung des Betriebs bei Didipio und den Hochlauf von Martha Underground bei Waihi zurückzuführen ist, was teilweise durch niedrigere Erzgehalte und Mühlenbeschickung bei Macraes ausgeglichen wurde. Die konsolidierte Produktion im vierten Quartal belief sich auf 106.591 Unzen Gold, was einem Anstieg von ca. 35 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, der auf eine höhere Produktion in den neuseeländischen Betrieben und einen steigenden Produktionsbeitrag von Didipio zurückzuführen ist.Auf konsolidierter Basis verzeichnete das Unternehmen AISC von $1,247 pro Unze bei Goldverkäufen von 381.562 Unzen und Kupferverkäufen von 5.104 Tonnen. Im vierten Quartal betrugen die konsolidierten AISC $1,326 pro Unze bei einem Goldabsatz von 105.336 Unzen und einem Kupferabsatz von 1.748 Tonnen. Die AISC waren im Vergleich zum Vorjahr ähnlich, wobei die höheren Umsätze durch die gestiegenen nachhaltigen Kapitalinvestitionen ausgeglichen wurden. Die AISC des Unternehmens stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 10%, was auf höhere Cash-Kosten und Betriebskapital zurückzuführen ist, was jedoch teilweise durch höhere Goldverkäufe ausgeglichen wurde.Für das gesamte Jahr produzierte Haile eine Rekordmenge an 189.975 Unzen Gold und übertraf damit die Produktionsprognose für das gesamte Jahr von 175.000 bis 180.000 Unzen, die im Laufe des Jahres zweimal angehoben wurde. Die Produktion von Haile 2021 stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 %, was auf den höheren Abbau- und Verarbeitungsgrad sowie auf betriebliche und produktive Verbesserungen zurückzuführen ist, die im Laufe des Jahres umgesetzt wurden. Die Goldproduktion von Haile lag im vierten Quartal bei 42.484 Unzen und damit etwas niedriger als im vorangegangenen Quartal, das Ergebnis übertraf jedoch die Erwartungen aufgrund des fortgesetzten Abbaus und der Verarbeitung höherer Gehalte. Die AISC für das gesamte Jahr beliefen sich bei Haile auf 1.060 $ pro verkaufter Goldunze und lagen damit deutlich unter der AISC-Prognose für das gesamte Jahr, während die AISC für das vierte Quartal bei 1,161 $ pro verkaufter Unze lagen.Die technische Überprüfung von Haile ist im Gange, und das Unternehmen erwartet nun, die vorläufigen Ergebnisse der Studie im ersten Quartal zu veröffentlichen. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit dem SEIS Final Record of Decision im ersten Quartal und geht davon aus, dass die nachfolgenden Betriebsgenehmigungen kurz danach erteilt werden. Die Genehmigungen sind erforderlich, um die Erschließung der Untertagemine, die Erweiterung der Betriebsfläche, um den Ausbau der zukünftigen Abfalllagerstätten und die Erhöhung der Wassereinleitungsraten zu ermöglichen. Wie bereits erwähnt, wirkt sich die anhaltende Verzögerung bei der Fertigstellung des SEIS auf die Produktivität bei Haile aus, wo die Abbauraten durch die zusätzliche Material- und Wasseraufbereitung eingeschränkt werden, was die Produktion verringert und die Kosten erhöht. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen rechnet das Unternehmen mit einem effizienteren Betrieb mit weniger Einschränkungen und niedrigeren Abbaukosten pro Einheit, die schrittweise über einen Zeitraum von zwei Jahren erreicht werden sollen.In Didipio wurden nach der Wiederaufnahme der Verarbeitung Anfang November 14.863 Unzen Gold und 2.323 Tonnen Kupfer produziert, womit die Prognosen des Unternehmens für 2021 von 7.000 bis 12.000 Unzen Gold und 1.000 Tonnen Kupfer übertroffen wurden. Didipios Nebenprodukt-AISC für das Jahr waren negativ mit $25 pro Unze bei einem Verkauf von 29.889 Unzen Gold und 5.104 Tonnen Kupfer. Im vierten Quartal betrugen die AISC $16 pro Unze bei einem Goldverkauf von 10.738 Unzen und einem Kupferverkauf von 1.748 Tonnen. Dies beinhaltete den Verkauf aller verbleibenden, bereits vorhandenen Kupfer-Gold-Konzentratbestände. Der Hochlauf des Betriebs auf volle Produktionsraten schreitet schneller als geplant voran.In Macraes wurden im gesamten Jahr 130.287 Unzen Gold produziert, davon 37.385 Unzen im vierten Quartal. Obwohl das Ergebnis für das Gesamtjahr unter dem unteren Ende der Prognose liegt, stieg die Produktion im Vergleich zum Vorquartal um 45 %, was auf einen höheren Erzgehalt und eine erhöhte Mühlenbeschickung zurückzuführen ist. Die Gesamtjahresproduktion wurde durch schlechtes Wetter zu Beginn des Jahres 2021 beeinträchtigt, was zu einem verzögerten Zugang zu den höhergradigen Zonen führte, sowie durch Mühlenunterbrechungen im Zusammenhang mit Mühlenmotorausfällen, geotechnischen Herausforderungen bei Coronation North und COVID-19-Einschränkungen im zweiten und dritten Quartal. Im vierten Quartal lieferte der Betrieb wie erwartet die erste Produktion aus Golden Point Underground.Die AISC für das gesamte Jahr betrugen $1,468 pro Unze bei 130,305 verkauften Unzen Gold, während die AISC für das vierte Quartal $1,469 pro Unze bei Goldverkäufen von 36.615 Unzen betrugen. Das Unternehmen geht davon aus, dass Macraes im Jahr 2022 ein stärkeres Betriebsergebnis erzielen wird, das mit den in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 umgesetzten betrieblichen Verbesserungen und dem fortgesetzten Hochfahren der Untertagemine Golden Point im Einklang steht.Der Betrieb in Waihi produzierte im gesamten Jahr 27.682 Unzen Gold, einschließlich 11.859 Unzen im vierten Quartal, was einer Steigerung von 75 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Produktionsanstieg ist auf die fortgesetzte Steigerung der Abbauraten aus Martha-Untergrund zurückzuführen, die zu einer höheren Mühlenbeschickung führte, da die kontinuierliche Verarbeitung Ende des zweiten Quartals aufgenommen wurde. Die Produktion wurde durch verschiedene lokale und regionale COVID-19-Beschränkungen und Isolierungsanforderungen nach der Aufhebung der von der Regierung verordneten Abriegelungen sowie durch einen negativen Abgleich, der zuvor angezeigt wurde, beeinträchtigt. Das Unternehmen führt weiterhin vermehrt Bohrungen durch, um die Minenplanung zu unterstützen, und rechnet nicht mit langfristigen Auswirkungen auf das Ressourcenmodell.Für das gesamte Jahr betrugen die AISC von Waihi $1,701 pro Unze bei einem Goldverkauf von 26.373 Unzen, während die AISC im vierten Quartal $1,845 pro Unze bei einem Goldverkauf von 11.517 Unzen betrugen. Mit Blick auf das Jahr 2022 rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Hochfahren des Betriebs bei Martha Underground, mit einer deutlichen Steigerung der Goldproduktion und einer Senkung der Kosten.Webcast zu den Jahresergebnissen 2021Das Unternehmen wird am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, um 17:30 Uhr (Toronto, Eastern Standard Time) bzw am Donnerstag, dem 24. Februar 2022, um 9:30 Uhr (Melbourne, Eastern Daylight Time) einen Webcast zu den Jahresergebnissen 2021 durchführen.Um sich anzumelden, kopieren Sie bitte den unten stehenden Link und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein:https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1521715&tp_key=751b08e415Teilnehmer der Telefonkonferenz (erforderlich für diejenigen, die Fragen stellen möchten)Lokale (gebührenfreie) Einwahlnummern sind:Kanada und Nordamerika: 1 888 390 0546Australien: 1 800 076 068Neuseeland: 0 800 453 421Vereinigtes Königreich: 0 800 652 2435Schweiz: 0 800 312 635Deutschland: 0 800 724 0293Alle anderen Länder (gebührenpflichtig): + 1 416 764 8688Falls Sie nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen.- ENDE -Genehmigt zur Veröffentlichung durch OceanaGold Corporate Company Secretary, Liang Tang.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Investor RelationsSabina SrubiskiTel: +1 604 351 7909IR@oceanagold.com-MedienarbeitMelissa Bowerman ---Telefon: +61 407 783 270info@oceanagold.com -www.oceanagold.comTwitter: @OceanaGoldIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chOceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten Standards in Bezug auf technische, ökologische und soziale Leistungen verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zu Spitzenleistungen in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen.Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat zu einer bedeutenden Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und einem Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geführt, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika.Sicherheitshinweis zur VeröffentlichungBestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsorientiert" betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung der Prognosen, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corp. und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "geht nicht davon aus", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu zählen unter anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und die damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens angeführt sind, das bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE.