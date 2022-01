GoldMining präsentiert auf der 2022 TD Securities Virtual Global Mining Conference

Vancouver, British Columbia -24. Januar 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) lädt Investoren und Aktionäre zur Teilnahme an der Präsentation des Unternehmens auf der TD Securities Virtual Global Mining Conference am Freitag, den 28. Januar 2022, um 9:50 AM ET.Interessierte Investoren können sich für den Live-Webcast von GoldMining am 28. Januar über den Registrierungslink der TD Securities Virtual Global Mining Conference anmelden: https://bit.ly/33wUlfQDie Aufzeichnung der Präsentation wird für 90 Tage nach der Konferenz auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Amir Adnani, ChairmanAlastair Still, CEOTelefon: +1(855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch