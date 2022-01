Gold zeigt seine Stärke

Quelle Chart: Guidants

Die allgemeinen Turbolenzen an den Aktien- wie Kryptomärkten lassen das edle Metall wieder sichtlich in den Fokus rücken. In der Vorwoche gelang dem Goldpreis dabei der Sprung über das Widerstandslevel von 1.828/1.830 USD. Seither behauptet sich Gold darüber und deutet hierbei einen Lauf bis zum Widerstand bei 1.866 USD an. Am Mittwochabend ist wieder die FED-Sitzung der US-Notenbank. Weitere Impulse sowie erhöhte Volatilität sind daher einzukalkulieren. Ein Update zum Preisgeschehen wird, mitsamt Big-Picture-Chart, zum Ende der laufenden Handelswoche erfolgen.Taucht Gold hingegen wieder unter 1.828 USD ab, müsste man mit einer Fortsetzung des zähen Preisverhaltens rechnen. Zusätzliche Abgaben bis 1.789 USD sollten dabei nicht überraschen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.