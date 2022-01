Tage und Wochen der Entscheidung & ein mögicher Mega-Skandal!

In den USA müssen jetzt auch LKW-Fahrer Nachweise der vollständigen Impfung vorweisen, was die Versorgungskrise weiter verschärfen dürfte. In Deutschland leeren sich die Gasvorräte schnell und damit rückt auch der Stromausfall näher. E-ON scheint das auch so zu sehen und plant, angeblich wegen Omicron, im Notfall wichtige Mitarbeiter direkt am jeweiligen Unternehmensstandort unterzubringen. Im Falle eines Black-Outs ist auch die Wasserversorgung in Gefahr, sorgen Sie vor!Zwischen den USA und Russland wird die Sprache eisiger, die USA scheinen auf einen Einmarsch in der Ukraine regelrecht zu warten. Botschaftspersonal und Staatsbürger sollen das Land verlassen. Auch einige russische Abgeordnete gießen Öl ins Feuer, indem sie eine mögliche Anerkennung des Donezk-Gebietes durch die Russische Förderation ins Spiel bringen.Ganz nebenbei könnte ein gewaltiger "Schwarzer Schwan" zur Landung ansetzen, denn die Vorwürfe gegen Pfizer und deren Schlumpfung wiegen schwer. Bewahrheitet sich nur ein Teil, kann alles aus den Angeln gehoben werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)