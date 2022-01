Libero Copper unterzeichnet Vertrag für Explorationsbohrungen im Projekt Mocoa

Vancouver, 25. Januar 2022 - Libero Copper & Gold Corp. (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Kluane Colombia S.A.S., einer Tochtergesellschaft von Kluane Drilling Ltd. (Kluane), einen Vertrag für die Durchführung von Explorationsbohrungen über mindestens 5.000 Meter in der porphyrischen Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Kolumbien unterzeichnet hat. Ein KD-1000-Bohrgerät (ein eigens von Kluane entwickelter Bohrer) wird derzeit mobilisiert. Das KD-1000-Bohrgerät ist modular aufgebaut und äußerst mobil, es kann Tiefen von über 1.200 Metern erreichen.Wir freuen uns sehr mit Kluane zusammenzuarbeiten, um mit den Explorationsbohrungen bei Mocoa zu beginnen. Kluane kann nachweisliche Erfolge bei der professionellen Durchführung von Bohrungen in Kolumbien mit eigens entwickelten modularen und tragbaren Bohrgeräten vorweisen. Diese Bohrgeräte werden den Fußabdruck unserer Explorationsaktivitäten deutlich senken. Noch wichtiger war es im Auswahlverfahren jedoch, dass Kluane den hohen Umwelt- und Sozialstandards von Libero Copper in hohem Maße entspricht, einschließlich der Maximierung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Einheimische und die Auftragsvergabe vor Ort, erklärt Ian Harris, President und CEO des Unternehmens. Die Mobilisierung von Materialien und Versorgungsgütern zum Standort hat bereits begonnen, das Bohrgerät wird voraussichtlich bis Ende des Monats bei Mocoa eintreffen. Die erste Bohrphase im Umfang von 5.000 Metern wird sich auf die Erweiterung der bestehenden Ressource konzentrieren. Lokales Engagement ist für uns eine Kernkomponente für die Erschließung von Mocoa; wir werden daher stark in die Einstellung und Ausbildung von Einheimischen zur Unterstützung einer expandierenden Bohrkampagne investieren.Am Donnerstag, den 27. Januar wird Libero Copper um 14 Uhr Eastern Time (20 Uhr MEZ) sein vierteljährliches Online-Seminar abhalten. President und CEO Ian Harris wird die Ergebnisse des vierten Quartals 2021 zusammenfassen und die Explorationspläne für 2022 erläutern. Im Anschluss an sein Update wird eine Frage-Antwort-Runde stattfinden. Anmelden können Sie sich unter folgendem Link: https://www.redcloudfs.com/rcwebinar-lbc-2/Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Sie wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen (UN) und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flüsse absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste und schließlich in einer positiven Vormachbarkeitsstudie gipfelte. B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch.Eine grubenbeschränkte vermutete Ressource bei Mocoa enthält 636 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalentgehalt von 0,45 % CuÄq* (Cutoff-Wert von 0,25 %), was 4,6 Milliarden Pfund Kupfer und 511 Millionen Pfund Molybdän entspricht. Mocoa ist in beide Richtungen, entlang des Streichens und in der Tiefe offen. Es wurden weitere porphyrische Ziele an der Oberfläche ermittelt, welche für Bohrungen bereit sind.Das Vorkommen Mocoa liegt in den östlichen Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, mit darunterliegendem Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, und Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen, wie z. B. Mirador (438 Millionen Tonnen nachgewiesen und angedeutet, mit 0,61 % Cu und 235 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,52 % Cu)1, San Carlos (600 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,59 % Cu)2, Panantza (463 Millionen Tonnen vermutet, mit 0,66 % Cu)2, und Solaris Waritzao in Ecuador.Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgestein der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alterierung und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alterierung, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus versprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit, in Verbindung mit Multiphasengängen, Stockwork und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Meter. Hochgradige Kupfer-Molybdänmineralisierung setzt sich in Tiefen von mehr als 1.000 Metern fort.* Es wurden keine Anpassungen für die Gewinnungsrate vorgenommen, da sich das Projekt noch in einer frühen Phase befindet und noch keine metallurgischen Daten vorliegen, die eine Schätzung der Gewinnungsraten ermöglichen würden. Libero Copper definiert die Berechnung des Kupferäquivalent (CuÄq) lediglich für Meldezwecke. Die im Grubenmodell enthaltenen Ressource wurde unter Verwendung der folgenden Preise berechnet: 3 USD/Pfund Cu und 10 USD/Pfund Mo. CuÄq% = Cu%+Mo% x 3,33.1 Technischer Bericht: Mirador Copper-Gold Project 30,000 TPD Feasibility Study, zum Stichtag 3. April 20082 Technischer Bericht: Preliminary Assessment Report Panantza & San Carlos Copper Project, zum Stichtag 30. Oktober 2007 Libero Copper & Gold Corp. erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) und Big Bulk im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.Thomas Mumford, Ph.D., P.Geo, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 die technischen Informationen in dieser Pressemeldung im Auftrag von Libero Copper geprüft.Ian Harris, Chief Executive Officer+1 604 294 9039harris@liberocopper.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!