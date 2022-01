GoldHaven Resources: Strukturelle Änderungen in der Firmenführung

Vancouver, 25. Januar 2022 - GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) (GoldHaven oder das Unternehmen) gibt heute eine Umstrukturierung in der Firmenführung bekannt. Das Unternehmen konzentriert seine aktuellen Bemühungen auf die 12 besonders vielversprechenden Zielzonen in den Projekten Alicia und Roma (Goldgürtel Maricunga in Chile), während gleichzeitig ein Phase-II-Explorationsprogramm in den kanadischen Provinzen Neufundland und British Columbia eingeleitet wird.Herr Daniel Schieber, der derzeit als CEO von GoldHaven verantwortlich zeichnet, hat das Unternehmen über seine Absicht informiert, mit sofortiger Wirkung von seiner Position als CEO und aus dem Board of Directors zurückzutreten. Er wird die Leitung der Unternehmensentwicklung übernehmen. Herr Schieber wird von Herrn David Smith, dem Gründer und derzeitigen President von GoldHaven, in dieser Position abgelöst.Herr Daniel Schieber erklärt: Ich habe dieses Unternehmen in den vergangenen 14 Monaten geleitet. Während meiner Tätigkeit als CEO gewann das Unternehmen mit seinem diversifizierten Portfolio von Explorationsprojekten in Kanada und Chile zunehmend an Stabilität. Wir waren in der Lage, über wiederholte Finanzierungen Mittel in Höhe von 8 Millionen Dollar aufzubringen, wodurch GoldHaven nun über eine solide Finanzausstattung verfügt. GoldHaven ist bestens gerüstet, um von einem haussierenden Gold- und Kupfermarkt zu profitieren. Ich bleibe dem Unternehmen als Leiter der Unternehmensentwicklung erhalten und setze mich weiterhin für den Erfolg unserer Aktionäre ein.Herr David Smith fügt hinzu: Ich möchte mich bei Herrn Schieber ganz herzlich für seine wesentlichen Beiträge zum Unternehmen bedanken und freue mich darauf, mit ihm in seiner neuen Funktion zusammenzuarbeiten. Das Team von GoldHaven wird sich auch weiterhin den erforderlichen Arbeiten zur Prioritätenreihung unserer Ziele in Chile widmen. Gleichzeitig arbeiten wir aber mit Hochdruck an der Explorationsplanung in unseren Konzessionsgebieten in Neufundland und Smoke Mountain (British Columbia). Auch an den Märkten gewinnt Gold zunehmend an Attraktivität. Ich bin fest davon überzeugt, dass 2022 DAS Jahr von GoldHaven wird. GoldHaven Resources Corp. ist ein junges kanadisches Explorationsunternehmen und im gold- und silberreichen Goldgürtel Maricunga in Nordchile tätig. Der Maricunga-Gürtel misst 150 Kilometer von Nord nach Süd und 30 Kilometer von Ost nach West, und beherbergt zahlreiche Minen und fortgeschrittene Explorationsprojekte, wie z. B. Salares Norte (Gold Fields), Esperanza (Kingsgate Consolidated), La Coipa (Kinross), Cerro Maricunga (Fenix Gold), Lobo Marte (Kinross), Volcan (Volcan), Refugio (Kinross/Bema), Caspiche (Goldcorp/Barrick) und Cerro Casale (Goldcorp/Barrick). Das Unternehmen hält Vereinbarungen zur Akquisition von sieben Prioritäts-Explorationszielen, die durch geologische Studien identifiziert wurden. Bisher hat GoldHaven Ziele hoher Priorität in vier der sieben Explorationsliegenschaften identifiziert und wird im ersten Quartal 2022 ein Bohrprogramm beginnen. Die vier Prioritätsziele beinhalten Coya, ungefähr 16 Kilometer nordöstlich der Kinross-Mine Coipa, zweitens Rio Loa, ein Projekt 25 Kilometer südlich von Gold Fields Vorkommen Salares Norte (5,2 Millionen Unzen Gold1). Das dritte und vierte Projekt ist Alicia und Roma, ungefähr 35 Kilometer südlich des Vorkommens Salares Norte. Diesen Explorationszielen wurde hohe Priorität zugesprochen, aufgrund extensiver, durchdringender Alterierung, günstiger Geologie, hochanomaler geochemischer Ergebnisse aus Gesteinsproben und ihrer relativen Nähe zu bestehenden Vorkommen. Das Unternehmen tätigte vor kurzem auch Akquisitionen in den hochrangigen Metallgürteln in British Columbia und Neufundland.Für das Board of DirectorsDavid SmithBonn Smith, Head of Business Developmentwww.goldhavenresources.combsmith@goldhavenresources.comBüro: (604) 638-3073Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE - Canadian Securities Exchange - als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Quellenangaben zur Pressemeldung: 1Jamasmie, C., 2019. Gold Field's Salares Norte Projekt in Chile erhält Umweltgenehmigung. 18. Dezember, 2019, 9:29 Uhr. Exploration Intelligence Latin America Gold Silver.https://www.mining.com/gold-fields-salares-norte-project-in-chile-granted-environmental-permit/Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, der möglichen Übernahme der Projekte, der Erwartung des Unternehmens, dass es bei der Umsetzung seiner Geschäftspläne erfolgreich sein wird, sowie der voraussichtlichen Geschäftspläne und des Zeitplans für zukünftige Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise gekennzeichnet durch Wörter wie: glaubt, wird, erwartet, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Investoreninteresse ausreicht, um das Angebot abzuschließen, und dass der Erhalt aller notwendigen behördlichen oder unternehmerischen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Zuteilung, dass das Investoreninteresse an zukünftigen Finanzierungen bestehen wird, dass die Fundamentaldaten des Marktes zu einer anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen und entsprechenden Preisen führen werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens rechtzeitig vorliegen, dass Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen für die Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen in der Lage ist, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten.Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich betrieblicher und technischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, tatsächlicher Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, der Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendige Finanzierung zu erhalten, die für die Durchführung seiner Geschäfte und Angelegenheiten, wie derzeit geplant, erforderlich sind, die Unfähigkeit, das Angebot abzuschließen, die Unfähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf die Absichtserklärungen, die Gegenstand der Abtretung sind, abzuschließen, der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, die Investitionsausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, zukünftige Edelmetallpreise, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Finanzmärkte und der Nachfrage und des Marktpreises für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die den Bergbau betreffen, Rechtsstreitigkeiten, die Unfähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Zulassungen oder Ermächtigungen zu erhalten, einschließlich der Börse, der Zeitpunkt und der mögliche Ausgang von anhängigen Rechtsstreitigkeiten, Umweltfragen und -verbindlichkeiten und Risiken in Zusammenhang mit Joint-Venture-Betrieben sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten Zwischenbericht des Unternehmens über die Geschäftsentwicklung und -analyse (Management's Discussion and Analysis) offengelegt und bei bestimmten Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden. Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.com verfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen zu konsultieren.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite.