Goldaktien steigen wieder

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen sind in dieser Woche nach einer Schwächephase zu Beginn des Jahres wieder in die Höhe geschnellt. Diese rasanten Zuwächse wurden durch den Goldpreis selbst angeheizt, der ohne jeglichen Nachrichtenkatalysator nach oben schoss. Die Tatsache, dass die angeschlagenen Goldaktien ein Lebenszeichen von sich geben, hat das Interesse der Händler geweckt und die Stimmung im Sektor wieder ins Positive gedreht. Diese fremdfinanzierten Goldaktien haben noch einen langen Weg vor sich, da sie technisch niedrig und überverkauft bleiben.Die Entwicklung der Goldaktien hängt vollständig von der Entwicklung des Goldpreises ab. Die Gewinne der Bergbauunternehmen sind in hohem Maße von den Preisveränderungen des gelben Metalls abhängig und verstärken dessen Gewinne und Verluste. Diese tiefgreifende fundamentale Verflechtung trägt dazu bei, dass die Goldaktienkurse die Preise des Goldes widerspiegeln und verstärken. Diese untrennbare Verbindung hat auch eine wichtige psychologische Komponente: Händler sind am meisten daran interessiert, Minenaktien zu kaufen, wenn der Goldpreis selbst steigt.Die führende Sektor-Benchmark ist der GDX VanEck Gold Miners ETF, der die wichtigsten Goldminengesellschaften der Welt umfasst. Ihre Aktien und damit auch der GDX tendieren dazu, wesentliche Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache zu übertreffen. An diesem Mittwoch schnitten sie jedoch weitaus besser ab: Der GDX stieg um 7,2%, während der Goldpreis um vergleichsweise geringe 1,5% anstieg. Dies führte zu einer massiven 4,9-fachen Aufwärtsverstärkung, wirklich überdurchschnittlich! Die Hebelwirkung beträgt seit Jahresbeginn ebenfalls das 3,7-fache.Der Anstieg in dieser Woche weitete den jungen Aufwärtstrend dieses Metalls und seiner Minenaktien aus, der seit Ende September weitgehend im Verborgenen stattfindet. Gold kletterte in dieser Zeitspanne um 6,7%, was der GDX mit einem parallelen Anstieg von 13,4% um das 2,0-fache verstärkte. Da der Edelmetallkomplex jedoch technisch gesehen auf niedrigem Niveau verharrt und kaum Dynamik erzeugt, wurden diese zunehmenden Aufwärtstrends weitgehend übersehen.Da Gold der Schlüssel zur Performance von Goldaktien ist, habe ich in den letzten sechs Wochen viel darüber geschrieben. Mitte Dezember analysierte ich die Apathie, die die Nachfrage nach Goldinvestitionen plagt und diesem führenden alternativen Vermögenswert die Kapitalzuflüsse vorenthält, die er für einen Aufschwung benötigt. Doch der Goldpreis hielt sich noch immer wacker und überstand die äußerst rücksichtslose Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) in diesem Monat praktisch ohne technische Schäden.Die Fed verdoppelte nicht nur das Tempo ihrer quantitativen Lockerung, sondern verdreifachte auch ihre Zinserhöhungsprognose auf insgesamt sechs Zinserhöhungen in den Jahren 2022 und 2023! Falsche Prognosen haben in der Vergangenheit den Goldpreis sinken lassen und heftige Verkäufe von Goldfutures mit überhöhten Hebeln ausgelöst, wie Mitte Juni. Den Pessimisten zum Trotz stieg der Goldpreis nach dieser FOMC-Sitzung bis zum Jahresende um 3,3% an. Das trieb den GDX um 6,4% nach oben (2,0x).Anfang Januar sprach ich über den bevorstehenden großen Ausbruch von Gold. In den letzten anderthalb Jahren war das gelbe Metall in eine riesige technische Wimpelformation gezwängt. Diese stand kurz vor einem erzwungenen Ausbruch, da die obere Widerstandslinie nach unten und die untere Unterstützungslinie nach oben konvergierten. Solche Fortsetzungsmuster lösen sich in der Regel in der Richtung auf, in der sie entstanden sind, was im Fall der Fahnenstange von Gold Mitte 2020 stark nach oben ging.Interessanterweise wurde ich für diese Analyse des Goldausbruchs auf der Oberseite heftig kritisiert, da das Metall in dieser Woche unter Beschuss geriet, als das Protokoll der äußerst schwärmerischen FOMC-Sitzung von Mitte Dezember den Beginn der quantitativen Straffung der monetären Anleihen vor dem drohenden nächsten Zinserhöhungszyklus der Fed diskutierte. Doch nach einem heftigen, aber kurzlebigen Einbruch setzte der Goldpreis seinen Aufwärtstrend fort. Jetzt steht es kurz vor dem großen Ausbruch!Letzte Woche analysierte ich in einem populären Aufsatz, dass Gold der Inflation hinterherhinkt. Da die Fed ihre Bilanz seit der Aktienpanik vom März 2020 mehr als verdoppelt und 4.630 Milliarden Dollar neues Geld aus dem Nichts hervorgezaubert hat, sind die US-Inflationskennzahlen auf Mehrjahrzehnthochs gestiegen! Gold, seit Jahrtausenden die ultimative Inflationsabsicherung, hat darauf noch nicht reagiert. Aber das wird es bald, wie die epischen Vervielfachungen des Goldes in den 1970er Jahren bei den letzten großen Inflationsschüben bewiesen haben.Die jüngsten Entwicklungen beim Goldpreis sind wirklich optimistisch, aber die Goldanleger und Spekulanten haben dem kaum Beachtung geschenkt. Da die Stimmung in der Herde seit dem starken, durch die Futures ausgelösten Ausverkauf des Goldpreises Ende November immer noch bearisch ist, waren die Händler über die Feiertage mental abgehakt. Der starke Anstieg von GDX in dieser Woche war daher ein echter Weckruf. Die totgeglaubten Goldaktien haben immer noch ein explosives Aufwärtspotenzial in der nächsten Aufwärtsphase von Gold!Ich spekuliere nun schon seit einigen Jahrzehnten professionell in diesem kleinen konträren Sektor. Und die heutige Situation bei den Goldaktien ist sicherlich eine der bullischsten, die ich je gesehen habe. Früher oder später werden die Händler dies bemerken und mit aller Macht in diesen vernachlässigten Sektor zurückströmen. Der Aufbau von Positionen in exzellenten, fundamental überlegenen Goldminenaktien, bevor die Herde dies herausfindet, wird zu Vermögenswerten führen.Da selbst die stark heruntergespielte Gesamtinflation des US-Verbraucherpreisindexes jetzt im Jahresvergleich bei superheißen 7,0% liegt, sind die realen Renditen von Aktien und Anleihen im Allgemeinen stark negativ. Trotz des verrückten 39,5-Jahreshochs der Inflation, das auf das extreme Gelddrucken der Fed zurückzuführen ist, sind amerikanische Aktienanleger praktisch nicht in Gold investiert. Sie werden dies drastisch erhöhen, wenn die Aktienmärkte umkippen.Ende 2021 waren die kombinierten Bestände der führenden und dominierenden Gold-ETFs GLD und IAU weniger als 0,2% der gesamten Marktkapitalisierung der S&P 500-Eliteaktien wert! Nach Jahren der extremen quantitativen Lockerung der Fed, die die Aktienmärkte künstlich in die Höhe getrieben hat, ist eine umsichtige Diversifizierung mit gegenläufigem Gold zu einem Nichts verkümmert. Seit Jahrhunderten wird ein Goldanteil von 5% bis 10% empfohlen.