COMEX-Silber und der GDX

Was in aller Welt haben diese beiden Dinge miteinander zu tun? Nicht viel, außer der Tatsache, dass sie sich den gleichen Chart teilen. Was hat es damit auf sich? Da wir alle auf die jüngsten Äußerungen des FOMC am Mittwoch warten, dachte ich, es könnte Spaß machen, diese Woche über etwas zu schreiben, das Sie vielleicht noch nicht bemerkt haben. Und was ist das? Die merkwürdige, aber fast 100-prozentige langfristige Korrelation zwischen dem Preis des COMEX-Silbers und dem Preis des beliebten börsengehandelten Goldaktienfonds mit dem Symbol GDX.Oberflächlich betrachtet würde man nicht erwarten, dass diese beiden so eng miteinander korrelieren. Und warum auch nicht? Warum sollte der Silberpreis an der COMEX in irgendeiner Weise mit den Aktienkursen der großen, produzierenden Goldbergbauunternehmen zusammenhängen? Der GDX wird von einer Firma namens Van Eck verwaltet, und auf deren Website finden Sie diese Liste der aktuellen Bestände:In dieser Liste finden sich zwar auch einige Silberproduzenten, aber die zehn größten Positionen sind allesamt große, produzierende Goldunternehmen. In einer logischen Anlagewelt, in der Menschen ihre Anlageentscheidungen auf der Grundlage von Fundamentaldaten treffen, könnte man also eine Korrelation zwischen dem Goldpreis an der COMEX und dem Aktienkurs des GDX erwarten. Und wie Sie unten sehen können, gibt es eine gewisse Korrelation. Investoren von Bergbauunternehmen stellen mir jedoch immer wieder eine Variante der gleichen Frage. Wie kann es nämlich sein, dass sich der Goldpreis in der Nähe seines Allzeithochs befindet, der GDX aber nur die Hälfte seines Niveaus von vor zehn Jahren aufweist?Im nachstehenden Chart sehen Sie den COMEX-Goldpreis in Form von Kerzen, während der GDX als blaue Linie dargestellt ist. Beachten Sie, dass der COMEX-Goldpreis seit Januar 2011 um etwa 500 Dollar gestiegen ist, während der GDX von 55 Dollar auf 30 Dollar gefallen ist, wobei es seit etwa 2019 zu einer starken Unterbrechung gekommen ist.Nun gibt es natürlich eine Fülle von Gründen für die miserable Aktienperformance des Goldbergbausektors in den letzten zehn Jahren, aber wie Sie oben sehen können, ist der zugrunde liegende Preis ihres Hauptprodukts nicht einer davon. Was geht hier also sonst noch vor sich? Schauen Sie sich den Chart noch einmal an, aber lassen Sie uns das COMEX-Gold durch COMEX-Silber ersetzen. Was finden wir?Jetzt warten Sie mal. Wie kann es sein, dass COMEX-Silber enger mit dem GDX korreliert ist als COMEX-Gold? Das ergibt keinen logischen Sinn. Nochmals, der GDX ist ein Portfolio, das hauptsächlich aus Goldbergbauunternehmen besteht. Was hat Silber damit zu tun? Vielleicht denken Sie, dass ich nur herumspiele und mir die Daten herauspicke. Okay, gut. Schauen wir uns die letzten fünf Jahre an: