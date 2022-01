Charles Nenner: Bärenmarkt der Aktien und möglicher Krieg mit China?

Der Geopolitik- und Finanzanalyst Charles Nenner erklärte im Interview mit Greg Hunter von USA Watchdog kürzlich, dass der Aktienmarkt seine Hochs erreicht habe und es von nun an abwärts gehen dürfte. Seine Analyse zeige, dass Anfang 2022 eine wichtige Unterstützung durchbrochen wurde. Beim Schluss unter der Trendlinie, sollte man seiner Einschätzung nach aus dem Aktienmarkt aussteigen.Nenner habe einen Bericht darüber erstellt, wie viele Aktien sich in einem Aufwärtstrend befinden und wie viele Aktien in einem Abwärtstrend. Seiner Meinung nach seien bereits 50% in einem Bärenmarkt. Es gebe nur wenige Aktien, die den Markt noch aufrechterhielten, wie z. B. Microsoft, Apple, Google.Der Analyst untersucht unter anderem die Zyklen von Öl, Dollar, Bitcoin, Zinsen und dem Anleihenmarkt. Wie er in dem Gespräch erklärt, haben die Zinssätze ihren Tiefpunkt erreicht und werden seiner Meinung nach für die nächsten 30 Jahre steigen.Nenner glaubt zudem, dass Gold auf mindestens 2.500 $ pro Unze steigen wird. Es werde jedoch noch eine Weile dauern, bis der Goldpreis anfängt, zu steigen. Der einzige Markt, in dem Anleger derzeit investiert sein sollten, sei der Rohstoffmarkt. Denn Rohstoffe werden laut seiner Zyklusanalyse noch jahrelang steigen.Im Hinblick auf die Geopolitik erklärt Nenner, dass er nicht mit einem Krieg der USA mit Russland rechne. Nach den olympischen Winterspielen in China könnte jedoch der China-Taiwan-Konflikt eskalieren. Sollte der Westen militärisch eingreifen, könnte es zu einem bedeutenden Krieg kommen.© Redaktion GoldSeiten.de