Gold könnte vor der Zinserhöhung im März sinken  Standard Chartered

Suki Cooper, Edemetallanalystin bei der Standard Chartered Bank, geht laut Kitco News davon aus, dass die Goldpreise sensitiv auf Spekulationen in Bezug auf eine aggressive US-Geldpolitik reagieren könnten. "Wir glauben zwar, dass die Goldpreise bereits eine Reihe von makroökonomischen Faktoren wie Zinserhöhungen und einen starken USD eingepreist haben, doch hat der Goldpreis auch Unterstützung durch die preiselastische physische Nachfrage erhalten. Die Aufwärtsdynamik könnte sich im Vorfeld einer erwarteten Zinserhöhung nur schwer aufrechterhalten lassen," so die Expertin.Laut Cooper stehe die derzeitige Marktpositionierung im krassen Gegensatz zum Beginn des letzten Straffungszyklus im Jahr 2015. Die spekulative Positionierung des Marktes sei immer noch solide bullisch. "Im Jahr 2015 schwenkten die Nettopositionen für verwaltetes Geld etwa fünf Wochen vor der Zinssenkung im Dezember 2015 in den negativen Bereich (die nicht-kommerziellen Positionen näherten sich dem neutralen Bereich)." Die FOMC-Sitzung im März finde in etwa acht Wochen statt. Ein möglicher Umschwung in der Positionierung könnte einen starken Abwärtsdruck auf die Preise ausüben, glaubt die Analystin.Goldanleger hätten in der Vergangenheit ihr Engagement in Gold vor einer Zinserhöhung reduziert und sechs Monate nach der Zinserhöhung wieder in Gold investiert. Dieses Mal könnte die Lage jedoch etwas anders sein, da die Markterwartungen zu aggressiv zu sein scheinen: "Als die realen Zinssätze stiegen, folgten die Goldpreise nicht, was darauf hindeutet, dass der Goldmarkt bei der Einpreisung der Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed vorsichtig ist."© Redaktion GoldSeiten.de