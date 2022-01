Edelmetalle sollten angesichts der anhaltenden Inflation glänzen  Thom Calandra

In einem Interview mit Charlotte McLeod von The Investing News Network erklärte Thom Calandra von The Calandra Report kürzlich, warum für ihn Edelmetalle zur Absicherung gegen die anhaltende Inflation eine gute Wahl darstellen.Zwar sei er mit Preisprognosen zurückhaltend, doch gehe er davon aus, dass Edelmetalle wie Gold glänzen sollten, wenn die Inflation höher steige und sich auf globaler Ebene immer weiter ausbreite."Mal sehen, was passiert, wenn die Inflation hier und in anderen Industrieländern von Jahr zu Jahr nicht nur bei 6 oder 7 Prozent liegt, sondern weit darüber [...] dann werden wir einige verrückte Dinge bei den Edelmetallen erleben", so Calandra.Der Experte sei zudem an Batteriemetallen interessiert und erklärt in dem Gespräch, dass sich Rohstoffe, die mit Elektrofahrzeugen in Verbindung stehen, 2021 gut entwickelten. Er gehe davon aus, dass sich dieser Trend 2022 und darüber hinaus fortsetzen wird, da grüne Energie weiterhin im Fokus stehe.© Redaktion GoldSeiten.de