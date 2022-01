Karora Resources: Rekord-Goldproduktion und Goldverkäufe über 113.628 oz 2021

TORONTO, 26. Januar 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, für das Jahr 2021 eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 112.814 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben. Die Goldverkäufe betrugen 113.628 Unzen im Jahr 2021. Für das vierte Quartal 2021 betrug die Goldproduktion 27.925 Unzen und der Verkauf 28.734 Unzen.Der ungeprüfte konsolidierte Bargeldbestand von Karora belief sich am 31. Dezember 2021 auf 91 Mio. $, was im Vergleich zum 30. September 2021 einen Anstieg um 4,3 Mio. $ bedeutet, nachdem das Kapital in neue Bergbaubetriebe in Higginsville und Spargos investiert wurde.Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: "Mit einer Rekord-Goldproduktion von 112.814 Unzen für das Gesamtjahr 2021 liegen wir am oberen Ende unserer Prognosespanne von 105.000 bis 115.000 Unzen für das Gesamtjahr 2021. Wir haben unsere starke Cash-Position weiter ausgebaut, während wir gleichzeitig in das Unternehmen investiert haben und beendeten das vierte Quartal mit einem Rekord-Barguthaben von 91 Millionen $.Die ersten Arbeiten am zweiten Abbau bei Beta Hunt, einem integralen Bestandteil unseres Wachstumsplans, sind im Gange. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass das Auswahlverfahren für das zweite Portal und den oberen Teil des zweiten Gefälles im ersten Quartal abgeschlossen sein wird. Die detaillierten technischen Studien für die Erweiterung der HGO-Mühle von 1,6 Mtpa auf 2,5 Mtpa sind weit fortgeschritten, und die Aufträge für die langwierigen Arbeiten werden planmäßig in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erteilt.In meinen mehr als 35 Jahren im Bergbau habe ich noch nie so große Herausforderungen in Bezug auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und die Unterbrechung der Lieferketten erlebt wie in Westaustralien aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021. Angesichts dieser Herausforderungen, die sich bis ins Jahr 2022 erstrecken und den gesamten Bergbau in Westaustralien betreffen, bin ich zuversichtlich, dass unser Team die Herausforderung erneut meistern kann und begrüße, wie wir alle in der Branche, die Rückkehr zu einem normaleren Geschäftsumfeld herbeisehen.Insgesamt bin ich mit unserer Leistung im Jahr 2021 sehr zufrieden und möchte allen unseren hart arbeitenden Mitarbeitern und Auftragnehmern bei Karora gratulieren und danken. 2021 war ein Rekordjahr für Karora und ich freue mich darauf, mit diesem talentierten Team im Jahr 2022 unterwegs zu sein. Karora Resources Inc. konzentriert sich darauf, die Goldproduktion bis 2024 auf 200.000 Unzen im Vergleich zu 2020 zu verdoppeln und die Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien zu senken. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr, die bis 2024 auf eine geplante Kapazität von 2,5 Mio. Tonnen pro Jahr erweitert werden soll und von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora bei der Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Rob Buchanan, Direktor, Investor RelationsT: (416) 363-0649www.karoraresources.comIn Europe:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 