Karora Resources Inc.: Rekordproduktion im Jahr 2021

Auch unser Depotwert Karora gab gestern bekannt, dass man in 2021 so viel Gold produziert hat wie noch nie: Link . Die nächste Rekordproduktion, die natürlich wieder ignoriert wurde.112.814 Unzen Gold hat Karora Resources produziert und 113.628 Unzen Gold wurden verkauft. Somit eine Steigerung der Goldproduktion von rund 13% gegenüber dem Vorjahr und am oberen Ende der Prognose.Die Cash-Position ist auf 91 Millionen CAD angewachsen, obwohl man viel Geld in das organische Wachstum (Higgingsville, Spargos, Beta Hunt) investiert hat:Ein starkes Jahr für Karora und wie alle Produzenten in Westaustralien hat man mit Personalmangel zu kämpfen, da die offensichtlich nicht mehr zurechnungsfähige Regierung, die Grenzen weiterhin geschlossen hält.Dennoch ist es Karora gelungen, die Prognosen am oberen Ende zu treffen und der Wachstumsplan auf bis zu 200.000 Unzen Gold pro Jahr bis 2024 steht.