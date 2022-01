Danielle DiMartino Booth zur Fed-Politik  Steht eine Rezession bevor?

Die Aktienmärkte brachen gestern in Folge einer Ankündigung der US-Notenbank ein. Wie Danielle DiMartino Booth im Kitco Interview erklärt, reagierten die Märkte negativ auf die Kommentare von Jerome Powell."Der eigentliche Auslöser war ein Kommentar, den Powell während der Pressekonferenz abgab, in dem er sagte, dass die Bilanzverkürzung "im Hintergrund" stattfinden würde. Diese Worte, "im Hintergrund", wiederholte er mehrmals, und sie ähneln dem, was Janet Yellen ursprünglich sagte, dass der Bilanzabbau wie das Zuschauen beim Trocknen von Farbe sein würde. Es deutete zudem darauf hin, dass die Zinserhöhungen ebenfalls kommen würden," so die Chefin von Quill Intelligence.Das letzte Mal, dass die Fed eine "doppelte Straffung" der Geldpolitik unternahm, war im Jahr 2018, und die Märkte reagierten negativ auf diese Politik, erklärt Booth. Mit einer doppelten Straffung ist hier Geldpolitik gemeint, bei der die Bilanzverkürzung gleichzeitig mit der Anhebung der Zinssätze stattfindet.Der Expertin zufolge würden drei Zinserhöhungen ausreichen, um die Renditekurve umzukehren: "Ich denke, dass [eine Rezession] in einer sehr komprimierten Art und Weise eintreten könnte, denn im Gegensatz zu einer wirtschaftlichen Erholung, die sich über zehn oder elf Jahre erstreckt, haben wir diesmal einen sehr komprimierten Wirtschaftszyklus erlebt, und die Fed ist in einer gefühlten Rekordzeit von einer lockeren zu einer strafferen Haltung übergegangen, so dass es absolut keinen Grund gibt, anzunehmen, dass der Markt nicht beginnen wird, die Umkehrung der Zinskurve zu antizipieren und die Erwartungen für den Zeitpunkt, an dem die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht, sogar noch zu verstärken."© Redaktion GoldSeiten.de