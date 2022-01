Goldman Sachs hebt Goldpreisprognose an

Wie Kitco News berichtet, hat Goldman Sachs seine Goldpreisprognose angehoben. In einem neu veröffentlichten Bericht, nennt die Investmentbank demnach ein 12-Monats-Kursziel von 2.150 USD je Unze und rät zum Kauf von Gold-Futures für Dezember 2022."Im Gegensatz zu den Erwartungen vieler Anleger hat sich Gold während des jüngsten Anstiegs der US-Realzinsen als sehr widerstandsfähig erwiesen. Unserer Ansicht nach ist dies darauf zurückzuführen, dass Gold sowohl als Inflationsschutz als auch als defensiver Vermögenswert gilt", heißt es seitens der Analysten.Auch die vom Markt gesehene Möglichkeit einer Rezession spiele Gold in die Karten: "Da sich das US-Wachstum im Jahr 2022 weiter verlangsamt, könnte die Marktwahrnehmung der Rezessionswahrscheinlichkeit weiter steigen. Damit wird Gold trotz steigender Zinsen für die Anleger interessanter."Zudem spielt die Inflation in diesem Szenario eine wichtige Rolle: "Wir schätzten, basierend auf dem historischen Verhältnis zwischen Gold und Inflation, dass Gold einen Wert von 2.500 $/oz erreichen könnte, wenn die Inflation sich strukturell auf 4% bewegt. Wir schätzten auch, dass Gold in die Nähe dieses Niveaus kommen würde, wenn sich die Gold-ETF in den USA auf ihre Höchststände von 2011 zurückbewegen würden. Daher sind wir der Meinung, dass Gold in einem Szenario, in dem die Inflation deutlich ansteigt, ein erhebliches Aufwärtspotenzial hat."© Redaktion GoldSeiten.de